मध्य प्रदेश के विदिशा से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आ रही है. ये घटना 28 दिसंबर की है, जहां जिले में पराशरी श्मशान घाट के पास एक आवारा कुत्ता अपने जबड़े में नवजात बच्चे का शव लेकर घूमता मिला. इस घटना को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

28 दिसंबर को पराशरी श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे कुछ लोगों की नजर उस कुत्ते पर पड़ी, जिसके जबड़े में नवजात का शव था. यह दृश्य देखकर लोग सकते में आ गए और तुरंत स्थानीय पुलिस को जानकारी दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और शव को अपने कब्जे में लिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, श्मशान घाट के आसपास इस तरह की घटनाएं पहले भी चिंता का विषय रही हैं, क्योंकि यहां अक्सर अस्थायी दफन की जानकारी सामने आती रहती है.

पुलिस का बयान और संभावित कारण

गंज बासौदा देहात थाना प्रभारी मनोज दुबे ने बताया कि बरामद नवजात की उम्र चार से पांच महीने के आसपास प्रतीत होती है. उन्होंने कहा कि कई बार नवजात शिशुओं को श्मशान घाट के पास दफनाया जाता है. ऐसे मामलों में जानवर जमीन खोदते समय शव को बाहर निकाल लेते हैं. आशंका है कि इसी प्रक्रिया के तहत शव बाहर आया और कुत्ते ने उसे उठा लिया. पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखकर सभी संभावनाओं की जांच कर रही है.

पुलिस कार्रवाई और आगे की जांच

थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस ने नवजात के शव को विधिवत दफना दिया है. मामले की जांच जारी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शव वहां कैसे पहुंचा और क्या किसी तरह की लापरवाही या आपराधिक कृत्य इसमें शामिल है. पुलिस आसपास के इलाकों से जानकारी जुटा रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. प्रशासन ने संवेदनशीलता बरतते हुए मामले को गंभीरता से लिया है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.