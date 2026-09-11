Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसागर शराब कांड: दिग्विजय सिंह ने SP को घेरा, लगाया बड़ा आरोप

सागर शराब कांड: दिग्विजय सिंह ने SP को घेरा, लगाया बड़ा आरोप

मध्य प्रदेश में सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कार्यालय जिले के SP अनुराग सुजानिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Sep 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद से शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन तेज है. इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कार्यालय ने एक पोस्ट के जरिए सनसनी मचा दी है.

इस पोस्ट में सागर के मौजूदा पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया  पर गंभीर सवाल उठाए गे हैं. इस पोस्ट में साल 2024 में बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया द्वारा सागर पुलिस को लिखे गए पत्र का हवाला भी दिया गया है. 

MP: फर्जी पासपोर्ट खेल! जांच का दायरा असम-बंगाल तक बढ़ा

तो क्या पुलिस की लापरवाही है सबसे बड़ी वजह?

दिग्विजय सिंह के कार्यालय की ओर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा, 'यदि सागर पुलिस अधीक्षक ( अनुराग सुजानिया)  बीजेपी विधायक का वर्ष 2024 में लिखे इस पत्र को संज्ञान में ले लेते तो बंडा अवैध शराब कांड नहीं होता. यह भी चर्चा है कि मौजूदा सागर के पुलिस अधीक्षक महोदय जब मुरैना में थे तब वहां भी जहरीली शराब पीने से 24 लोग मरे थे. यह भी अजीब संयोग है.'

बीजेपी विधायक ने क्या शिकायत की थी?

इस पोस्ट के साथ बीजेपी विधायक के पत्र को भी साझा किया है जिसमें प्रदीप लारिया ने पुलिस अधीक्षक को जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके अलावा भी वो पत्र लिखकर नरयावली विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने की मांग करते रहे हैं. यही नहीं अक्टूबर 2024 में वो महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ सागर SP कार्यालय तक गए थे., लेकिन इसपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

दिग्विजय सिंह के कार्यालय ने दावा किया कि अगर पहले ही इन शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने नहीं आते. दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट ने प्रदेश में पुलिस के सुस्त रवैये को उजागर किया है. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सितंबर 2026 के पहले हफ्ते में सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ उप-भाग जहरीली शराब पीने के कारण दर्जनों लोगों की हालत खराब हो गई. लोगों ने उल्टी, चक्कर आने और दौरे पड़ने की शिकायत की तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस शराब के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है. हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में मृतकों की संख्या एक दर्जन से अधिक बताई गई है.

इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 आबकारी अधिकारियों और 2 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है. 

सागर: जहरीली शराब कांड में चला बुलडोजर, घर-गोदाम जमींदोज

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Sagar News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP: फर्जी पासपोर्ट खेल! जांच का दायरा असम-बंगाल तक बढ़ा
MP: फर्जी पासपोर्ट खेल! जांच का दायरा असम-बंगाल तक बढ़ा
मध्य प्रदेश
सागर: जहरीली शराब कांड में चला बुलडोजर, घर-गोदाम जमींदोज
सागर: जहरीली शराब कांड में चला बुलडोजर, घर-गोदाम जमींदोज
मध्य प्रदेश
'शिवराज सरकार में मस्जिद को...' उज्जैन हनुमान मंदिर मामले में उमा भारती की एंट्री
'शिवराज सरकार में मस्जिद को...' उज्जैन हनुमान मंदिर मामले में उमा भारती की एंट्री
मध्य प्रदेश
जबलपुर में लेडी अफसर से मारपीट, पत्नी की जांच से नाराज था शख्स
जबलपुर में लेडी अफसर से मारपीट, पत्नी की जांच से नाराज था शख्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, बोला- 'नतीजे दिखाते हैं कि...'
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, बोला- 'नतीजे दिखाते हैं कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग
'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग
विश्व
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र कुमार ने विक्रांस मैसी को किया रिप्लेस, श्वेता त्रिपाठी बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र ने किया विक्रांत मैसी को रिप्लेस, श्वेता बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
क्रिकेट
कुलदीप यादव का कमाल, एक मैच में 10 विकेट लेकर रचा नया इतिहास
कुलदीप यादव का कमाल, एक मैच में 10 विकेट लेकर रचा नया इतिहास
विश्व
बांग्लादेश के टैंक ब्लास्ट के पीछे PAK, क्वालिटी चेक में फेल बारूद थमाया
बांग्लादेश के टैंक ब्लास्ट के पीछे PAK, क्वालिटी चेक में फेल बारूद थमाया
बिहार
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget