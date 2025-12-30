केंद्र की बीजेपी सरकार ने मनरेगा योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम से बदलकर VB-G-RAM-G कर दिया है. इस बिल को लोकसभा मे पेश किया गया. जहां से पारित होने के बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास पहुंचा. राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद यह अब कानून बन गया है.

मनरेगा का नाम बदलने का कांग्रेस विरोध कर रही है. मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में पैदल यात्रा निकालेंगे. उन्होंने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में जो बदलाव किया है. उसके विरोध में सीहोर जिले की किसी ग्राम पंचायत से पैदल यात्रा निकालेंगे.

पैदल पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि 5 जनवरी से यह पैदल यात्रा निकालने का विचार किया गया है. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G) कर दिया है. इस पदयात्रा के जरिए बिल का विरोध किया जाएगा. साथ ही केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा.

योजना को लेकर लोकसभा में पास हुआ बिल

लोकसभा में भी योजना के बदलाव को लेकर बिल पास हो गया है. कांग्रेस इसका विरोध जता रही है, आरोप है कि है नाम बदलकर सरकार राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का अपमान कर रही है और वह उनका नाम मिटाना चाहती है. इसके कांग्रेसी पहले ही दिन से जमकर विरोध जता रहे हैं.

देशभर में बिल को कांग्रेस का प्रदर्शन

इस बिल को लेकर देशभर के अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए है. कार्यकर्ताओं द्वारा बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसी बीच दिग्विजय सिंह ने बिल के विरोध में पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है.