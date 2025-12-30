हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'मनेरगा' में बदलाव के विरोध में दिग्विजय सिंह का ऐलान, शिवराज सिंह चौहान के जिले से निकालेंगे पदयात्रा

'मनेरगा' में बदलाव के विरोध में दिग्विजय सिंह का ऐलान, शिवराज सिंह चौहान के जिले से निकालेंगे पदयात्रा

Digvijaya Singh News: मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में कृषि मंत्री शिवराज के गृह जिले से दिग्विजयसिंह 5 जनवरी से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस द्वारा बिल के विरोध में यात्रा निकाली जाएगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्र की बीजेपी सरकार ने मनरेगा योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम से बदलकर VB-G-RAM-G कर दिया है. इस बिल को लोकसभा मे पेश किया गया. जहां से पारित होने के बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास पहुंचा. राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद यह अब कानून बन गया है.

मनरेगा का नाम बदलने का कांग्रेस विरोध कर रही है. मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में पैदल यात्रा निकालेंगे. उन्होंने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में जो बदलाव किया है. उसके विरोध में सीहोर जिले की किसी ग्राम पंचायत से पैदल यात्रा निकालेंगे. 

पैदल पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि 5 जनवरी से यह पैदल यात्रा निकालने का विचार किया गया है. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G) कर दिया है. इस पदयात्रा के जरिए बिल का विरोध किया जाएगा. साथ ही केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा.

योजना को लेकर लोकसभा में पास हुआ बिल

लोकसभा में भी योजना के बदलाव को लेकर बिल पास हो गया है. कांग्रेस इसका विरोध जता रही है, आरोप है कि है नाम बदलकर सरकार राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का अपमान कर रही है और वह उनका नाम मिटाना चाहती है. इसके कांग्रेसी पहले ही दिन से जमकर विरोध जता रहे हैं. 

देशभर में बिल को कांग्रेस का प्रदर्शन

इस बिल को लेकर देशभर के अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए है. कार्यकर्ताओं द्वारा बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसी बीच दिग्विजय सिंह ने बिल के विरोध में पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है. 

Input By : धर्मेंद्र यादव
और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh Sehore News Bhopal News Shivraj SINGH CHAUHAN CONGRESS MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

Kolkata News: महिलाओं की सुरक्षा पर अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा... | Breaking | Mamata Banerjee
Angel Chakma Case: 'DM-SP को नोटिस भेजा..हत्या की निष्पक्ष जांच होगी'- Priyank Kanoongo | Uttrakhand
Kolkata News: घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा'- Amit Shah | Breaking | Mamata Banerjee
West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget