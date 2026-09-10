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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदिग्विजिय सिंह का 'सनातन स्वाभिमा यात्रा' का ऐलान, कहा- 'VHP-RSS का विरोधी हूं लेकिन...'

दिग्विजिय सिंह का 'सनातन स्वाभिमा यात्रा' का ऐलान, कहा- 'VHP-RSS का विरोधी हूं लेकिन...'

दिग्विजय सिंह ने ऐलना किया है कि कांग्रेस की सनातन स्वाभिमान यात्रा उज्जैन से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी. दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई लूट का विरोध किया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 10 Sep 2026 09:12 AM (IST)
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मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सनातन धर्म पर अपना फोकस बढ़ाते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है कि 20 अक्टूबर से पार्टी 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' की शुरुआत करेगी. यह यात्रा एमपी की धर्मनगरी उज्जैन से आरंभ होकर श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या तक जाएगी.

दिग्विजय सिंह ने कहा, "सन् 1988-89 में विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला पूजन अभियान शुरू किया था. वैचारिक रूप से मैं विश्व हिंदू परिषद और RSS का विरोधी हूं लेकिन जब भगवान राम का मुद्दा उठा, तो मैं भी उसका हिस्सा बन गया. मैंने भी रामशिला पूजन अभियान के लिए दान दिया था लेकिन बाद में विश्व हिंदू परिषद, संघ और BJP ने जिस तरह से दान का गलत इस्तेमाल किया और दान के नाम पर लूट-खसोट की, उससे मुझे बहुत दुख हुआ."

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 10 Sep 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh MP News CONGRESS
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