दिग्विजिय सिंह का 'सनातन स्वाभिमा यात्रा' का ऐलान, कहा- 'VHP-RSS का विरोधी हूं लेकिन...'
दिग्विजय सिंह ने ऐलना किया है कि कांग्रेस की सनातन स्वाभिमान यात्रा उज्जैन से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी. दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई लूट का विरोध किया है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सनातन धर्म पर अपना फोकस बढ़ाते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने घोषणा की है कि 20 अक्टूबर से पार्टी 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' की शुरुआत करेगी. यह यात्रा एमपी की धर्मनगरी उज्जैन से आरंभ होकर श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या तक जाएगी.
दिग्विजय सिंह ने कहा, "सन् 1988-89 में विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला पूजन अभियान शुरू किया था. वैचारिक रूप से मैं विश्व हिंदू परिषद और RSS का विरोधी हूं लेकिन जब भगवान राम का मुद्दा उठा, तो मैं भी उसका हिस्सा बन गया. मैंने भी रामशिला पूजन अभियान के लिए दान दिया था लेकिन बाद में विश्व हिंदू परिषद, संघ और BJP ने जिस तरह से दान का गलत इस्तेमाल किया और दान के नाम पर लूट-खसोट की, उससे मुझे बहुत दुख हुआ."
VIDEO | Bhopal: Senior Congress leader Digvijaya Singh announces 'Sanatan Swabhiman Yatra' from Ujjain to Ayodhya starting October 20.— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2026
"In 1988-89, the Vishwa Hindu Parishad launched the Ramshila Pujan campaign. Ideologically, I am opposed to the Vishwa Hindu Parishad and the… pic.twitter.com/Gkfoa4MiwH