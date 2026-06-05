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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट पर कांग्रेस ने उतारीं महिला उम्मीदवार, सांसद बोले- 'संसद में सशक्त आवाज...'

दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट पर कांग्रेस ने उतारीं महिला उम्मीदवार, सांसद बोले- 'संसद में सशक्त आवाज...'

MP News: कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. दिग्विजय सिंह की खाली हो रही इस सीट से काफी समय बाद कांग्रेस ने किसी महिला चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 05 Jun 2026 12:48 PM (IST)
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  • मीनाक्षी राहुल गांधी की करीबी, स्वच्छ छवि वाली नेता.

मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए लड़ाई अब एक नया मोड़ लेता दिखाई दे रही है. कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. वहीं, बीजेपी ने अपनी पार्टी के पास मौजूद दो सीटों के लिए अपने नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ और मध्य प्रदेश बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है.

दिग्विजय सिंह की खाली हो रही इस सीट से काफी समय बाद कांग्रेस ने किसी महिला चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर मीनाक्षी को बधाई भी दी. इस सीट से कई उम्मीदवार दौड़ में थे. 

दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी को दी बधाई

उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए मीनाक्षी नटराजन पर विश्वास जताया है. मीनाक्षी महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने और सादगी के लिए जानी जाती हैं.' उन्होंने आगे लिखा, 'संसद में वो मध्य प्रदेश की सशक्त आवाज बने. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन्हें हार्दिक बधाई.'

बता दें कि दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट के लिए कई बड़े नाम लिस्ट में थे, जिनमें  कमलनाथ, जीतू पटवारी, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा जैसे नाम भी शामिल थे, लेकिन मीनाक्षी के नाम पर अंतिम मुहर लगी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी ने पार्टी की गुटबाजी से इतर एक कद्दावर और साफ छवि वाली महिला नेत्री मीनाक्षी पर भरोसा जताया है. 

कौन हैं मीनाक्षी नटराजन?

मीनाक्षी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और वो जमीनी स्तर की नेत्री मानी जाती हैं. मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की करीबी नेताओं में से एक हैं और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संगठनात्मक पुनर्गठन तक कई महत्वपूर्ण अभियानों का हिस्सा रहीं हैं. वर्तमान में वो तेलंगाना की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं. इसके साथ ही संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं. 

मीनाक्षी साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वो मंदसौर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सांसद चुनी गईं थी. साल 2014 औ 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बीजेपी सुधीर गुप्ता से हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा वो 2002 से 2005 तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुकी है.  

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 05 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh Rajya Sabha CONGRESS MADHYA PRADESH NEWS Meenakshi Natarajan
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