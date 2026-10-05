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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'80 साल की उम्र में पदयात्रा कर रहा हूं क्योंकि...', दिग्विजय सिंह का बड़ा खुलासा

'80 साल की उम्र में पदयात्रा कर रहा हूं क्योंकि...', दिग्विजय सिंह का बड़ा खुलासा

पदयात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह बूढ़ा महसूस नहीं करते. अगर उन्हें खुद को 50 का समझने में आनंद मिलता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. वहीं, दिग्विजय ने VHP-RSS पर भी निशाना साधा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Oct 2026 10:04 AM (IST)
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कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन से उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या तक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं. तकरीबन 910 किलोमीटर की इस यात्रा का संकल्प लेने वाले दिग्वजिय सिंह अब 80 बरस के हो गए हैं. ऐसे में लोगों का सवाल है कि वह इस उम्र में कैसे इतनी लंबी यात्रा करेंगे और इसकी क्या वजह है. दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि उनसे अक्सर लोग यह सवाल करते हैं. वीडियो जारी कर उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है.

दिग्विजय सिंह ने कहा, "मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको क्या सूझा कि 80 साल की उम्र में शिवधाम से रामधाम तक पदयात्रा करने जा रहे हैं. मैंने कहा भाई देखो, मेरे लिए उम्र कोई बात नहीं है. अंग्रेजी में कहावत है- A man is as old as he feels. मैं अगर केवल 50 साल का महसूस करता हूं, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

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दिग्विजय सिंह की पदयात्रा का कारण?

कांग्रेस के पूर्व सांसद दिग्विजय सिंग ने बताया, "मेरी इस पदयात्रा का एकमात्र कारण है- इस देश में जिस तरीके से सनातन धर्म को 'हिंदू-हिंदू' करते रहे. RSS-VHP में हिंदुत्व और सावरकर ने उसको हिंदुत्व नाम दे दिया. इस वजह से पूरे देश में हिंदू-मुसलमान, हिंदू-सिख, हिंदू-ईसाई के बीच में आपने खाई पैदा कर दी है. यह नहीं होना चाहिए. यही भाव लोगों तक पहुंचाने के लिए यह पदयात्रा हो रही है."

दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी को किया याद 

कांग्रेस नेता ने कहा, "महात्मा गांधी वो शख्सियत थे, जिन्होंने सनातन धर्म और इसकी परंपराओं का सम्मान किया. जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम. ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मित दे भगवान यानी अपने पसंदीदा सद्भाव भजन का गायन कर आपसी भाईचारे के विचार आगे बढ़ाए."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 05 Oct 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh MP News CONGRESS
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