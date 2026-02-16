MP: धार में नसबंदी शिविर में लापरवाही, एक दिन में 180 महिलाओं के ऑपरेशन से हड़कंप

धार जिले के बाग में आयोजित परिवार कल्याण नसबंदी शिविर में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. नसबंदी शिविर शुक्रवार (13 फरवरी) को धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा था. जहां गंभीर लापरवाही देखने को मिली. यहां एक ही दिन में करीब 180 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए गए. दावा किया गया कि हर दो मिनट में एक ऑपरेशन किया गया और उसके बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया. इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए है. वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी ने अनियमितताओं पर सवाल उठा दिए हैं.

नसबंदी शिविर में था सिर्फ 1 डॉक्टर

बता दें कि नसबंदी शिविर में सिर्फ 1 डॉक्टर था और उसने हर 2 मिनट में 1 ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के लिए बड़वानी से प्राइवेट डॉक्टर बुलाया गया था. ऑपरेशन के बाद महिलाओं को खुले आसमान के नीचे तेज धूप में जमीन पर ही लिटा दिया गया.

आदिवासी बहुल इलाके में लगा था कैंप

यह सभी महिलाएं गर्मी से बेहाल और दर्द से तड़पती नजर आईं. यह शिविर आदिवासी बहुल इलाके में लगा था. सुबह से ही आदिवासी महिलाएं शिविर में पहुंच गई थीं. शिविर में पीने के पानी और बैठने का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं था. बताया गया कि प्राइवेट डॉक्टर डॉ. राकेश डावर द्वारा तेजी से ऑपरेशन किए जा रहे थे.

अस्पताल के मैनेजर ने किया ये दावा

अस्पताल में मैनेजर बसंत अजनार ने दावा किया कि वे मात्र 2 मिनट में एक नसबंदी कर देते हैं. इतनी तेजी से किए गए ऑपरेशन की सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं. अब यह कितना वाजिब है की एक दो मिनट में नसबंदी ऑपरेशन कर दिए.

स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर-कीपर बसंत अजनार ने बताया कि 180 से अधिक मरीज शिविर में पहुंचे और बिस्तरों की कमी के कारण ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटाना पड़ा. उनका कहना था कि डॉक्टर विशेषज्ञ हैं और समय की कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की यह कमी खुद स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.

शिविर पर मौजूद महिला ने क्या बताया?

नसबंदी केंद्र के बाहर कुछ महिलाएं और पुरुष छोटे-छोटे बच्चों को कपड़े की झोली लगाकर झूला झुला रहे थे. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सुबह 8:00 बजे से नसबंदी केंद्र बुला लिया गया. यहां हम भूखे-प्यासे परेशान होकर बाहर बैठे हुए हैं. उन्होंने सरकार की ओर से दी जा रही सुविधा को दुविधा बताया और कहां की सुधार होना चाहिए.

कारण बताओ नोटिस जारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अनीता सिंगारे ने बताया कि शिविर में निर्धारित मानकों से अधिक नसबंदी किए जाने और प्रक्रिया में अनियमितताओं की जानकारी संज्ञान में आते ही विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. सीएमएचओ ने बताया कि बाग के बीएमओ डॉ. विरभद्र सिंह मुवेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. साथ ही उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से धार अटैच कर दिया गया. डॉ. सिंगारे ने स्पष्ट किया कि बीएमओ के निलंबन का अधिकार उनके स्तर पर नहीं है, इसलिए इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.

प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन

गौरतलब है कि शिविर में निर्धारित संख्या से कहीं अधिक महिलाओं की नसबंदी किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए. प्रशासन ने मामले की जांच जारी रखते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

मामले पर बीजेपी-कांग्रेस ने क्या कहा?

बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख ने धार के नसबंदी मामले में हुई अनियमिताओं को लेकर कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है. इसके लिए प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई की गई है और ऐसा दोबारा ना हो यह सुनिश्चित किया जाएगा.

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने कहा कि बीजेपी के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है. सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर है. किसी की जान की कीमत नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती.