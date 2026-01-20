दावोस समिट: लॉजिस्टिक्स-टूरिज्म में निवेश की तैयारी, MP में जॉन कील्स समूह को मिला न्योता

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की दावोस यात्रा के दूसरे दिन मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रस्तुत किया. इस दौरान प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, मनीष सिंह ने श्रीलंका के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी के चेयरमैन श्री कृष्णन बालेंद्र के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाना और राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना रहा.

बैठक के दौरान राज्य में लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रमुख सचिव श्री सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मध्यप्रदेश वर्तमान में भारत के 'लॉजिस्टिक्स हब' के रूप में उभर रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य की अपनी एक विशिष्ट पहचान है. उन्होंने इन क्षेत्रों में जॉन कील्स समूह की विशेषज्ञता का लाभ उठाने और राज्य में निवेश के अवसरों पर विचार-विमर्श किया.

राज्य की नीतियों और प्रोत्साहनों का प्रदर्शन

मनीष सिंह ने जॉन कील्स समूह को राज्य सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई उदार नीतियों और उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों की जानकारी दी. उन्होंने रेखांकित किया कि मध्यप्रदेश न केवल भौगोलिक रूप से देश के केंद्र में स्थित है, बल्कि यहाँ की मजबूत अवसंरचना (Infrastructure), प्रचुर कुशल मानव संसाधन और उद्योग-अनुकूल वातावरण निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प पेश करते हैं.

जॉन कील्स समूह का भारतीय जुड़ाव

चर्चा के दौरान जॉन कील्स होल्डिंग्स के चेयरमैन श्री कृष्णन बालेंद्र ने भारतीय कंपनियों के साथ अपने मौजूदा व्यावसायिक संबंधों और भारत में विभिन्न सफल 'टाई-अप्स' के बारे में जानकारी साझा की. उन्होंने मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए राज्य की विकास यात्रा की सराहना की.

दावोस में हुई यह उच्च स्तरीय बैठक मध्यप्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है. राज्य सरकार का लक्ष्य वैश्विक दिग्गजों को आकर्षित कर न केवल आर्थिक विकास को गति देना है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए द्वार खोलना भी है.