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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदमोह: बेटे ने किया सुसाइड, सदमे में माता-पिता भी ट्रेन के आगे कूदे, तीनों की मौत

दमोह: बेटे ने किया सुसाइड, सदमे में माता-पिता भी ट्रेन के आगे कूदे, तीनों की मौत

मृतक के पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि घटना से कुछ समय पहले मुकेश उसके पास आया था और घर में समस्या होने की बात कही थी.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 28 Aug 2026 08:15 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के दमोह में रक्षाबंधन के दिन करैया और धरमपुरा फाटक के पास एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया. हिंडोरिया थाना क्षेत्र के करैया गांव निवासी 30 वर्षीय मुकेश अहिरवार की करैया फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई. इसके बाद उसके माता-पिता 65 वर्षीय भरत अहिरवार और 60 वर्षीय उमा अहिरवार की धरमपुरा फाटक के पास भी मौत हो गई. माना जा रहा है कि माता और पिता ने भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी.

स्थानीय लोगों की सूचना पर आरपीएफ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. तीनों शवों को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया. मृतक भरत अहिरवार जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे.

कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. कुछ पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

ये भी पढ़ें: MP में अस्पताल से चार लाख रुपये के जेवर लेकर भागा कुत्ता, कांग्रेस ने साधा निशाना

कुछ देर पहले बताई थी घर की समस्या- पड़ोसी

मृतक के पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि घटना से कुछ समय पहले मुकेश उसके पास आया था और घर में समस्या होने की बात कही थी. इसके कुछ देर बाद उसकी मौत की सूचना मिली. हालांकि इस जानकारी की पुलिस स्तर पर पुष्टि की जा रही है. रक्षाबंधन के दिन हुई इस घटना के बाद करैया गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है.

ये भी पढ़ें: सीधी: 104 करोड़ की सड़क बहने का दावा भ्रामक, विभाग ने दी जानकारी

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 28 Aug 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
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