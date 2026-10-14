दमोह जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला से सफाई का आरोप, प्रबंधन ने किया अलग दावा

अव्यवस्थाओं और अराजकता के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल का एक और कारनामा सुर्खियों में है और एक वायरल वीडियो ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया है. दरअसल जिला अस्पताल के इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला सफाई करती नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि अस्पताल स्टाफ ने इस महिला को गंदगी साफ करने के लिए दबाव बनाया और मजबूरन इस महिला को सफाई करना पड़ी.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए वीडियो को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी में भी ट्वीट किया और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए. वीडियो के बारे में जांच पड़ताल की गई तो ये वीडियो दमोह के जिला अस्पताल का ही निकला और जब अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली तो प्रबंधन ने भी माना कि ये वीडियो इसी अस्पताल का है.

प्रबंधक का कहना, महिला ने अपनी इक्छा से धोया था स्टूल

इस पुष्टी के साथ प्रबंधन एक दम नई कहानी बता रहा है. प्रबंधक की माने तो ये वीडियो ताजा नहीं है बल्कि डेढ़ महीने पुराना है और उनके मुताबिक जांच में पाया गया कि इस पुराने घटनाक्रम वाले वीडियो में महिला स्वेक्षा से स्टूल को साफ कर रही है और इसके पीछे की हकीकत है कि महिला का परिजन मेल वार्ड में एडमिट था, जिसे लूज मोशन की शिकायत थी और वार्ड में उसने मोशन कर दिया जिसकी सफाई, सफाई कर्मियों ने की लेकिन स्टूल पर कुछ छींटे आ गई थी और वीडियो में दिख रही महिला ने खुद उसे साफ करने के लिए कहा और सामान्य तरीके से उसने स्टूल धोया और इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, किसी भी स्टाफ ने महिला के साथ जबरदस्ती नहीं की और न ही कोई दबाव बनाया.

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लाखों खर्च करने के बाद भी महिला को क्यों करनी पड़ी सफाई?

प्रबंधक कहते है कि ऐसा करके अस्पताल की छवि खराब की जा रही है. स्वाभाविक है अस्पताल प्रबंधन अपनी सफाई में ऐसा ही कुछ बयान देगा, लेकिन घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए और प्रबंधन कटघरे में भी खड़ा है. क्योंकि सवाल एक गरीब परिस्थिति की महिला का है. आखिर जब साफ सफाई के लिए प्रबंधन हर महीने हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो आखिर एक तीमारदार महिला को ऐसे सफाई क्यों करना पड़ी?