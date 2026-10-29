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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदेश के टॉप-10 सबसे जहीरी हवा वाले शहरों में MP का यह जिला नंबर-1! CPCB का आंकड़ा

देश के टॉप-10 सबसे जहीरी हवा वाले शहरों में MP का यह जिला नंबर-1! CPCB का आंकड़ा

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने 28 अक्टूबर को सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले शहरों की लिस्ट जारी की है. इनमें दिल्ली नहीं मध्य प्रदेश का शहर सबसे पहले नंबर पर है, जहां हवा सबसे जहरीली है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Oct 2026 12:55 PM (IST)
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देश में सर्दी बढ़ने के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है. देश के कुछ शहरों की स्थिति काफी खराब है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार, बुधवार (28 अक्टूबर) को देशभर के उन 10 शहरों की जानकारी लिस्ट जारी की है जहां सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया गया है. 

वहीं,  बुधवार को  दिल्ली का औसत AQI 229 (खराब) दर्ज किया गया है. कुल मिलाकर देखें तो जिन शहरों का AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया उनमें अधिकतर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आसपास के इलाकें शामिल हैं. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में AQI 220, गाजियाबाद में AQI 210 और गुरुग्राम में AQI 203 दर्ज किया गया है, जोकि खराब श्रेणी में आते हैं. 

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किन शहरों में वायु सबसे प्रदूषित?

जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया उनमें सबसे ऊपर मध्य प्रदेश का पीथमपुर रहा. यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 286 दर्ज किया गया है, जोकि 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. दूसरे नंबर पर यूपी के खोड़ा रहा जहां AQI 277, तीसरे नंबर पर हरियाणा का पानीपत रहा, जहां AQI 274 दर्ज किया गया. चौथे नंबर पर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मानेसर के पास स्थित पंचगांव  रहा, यहां AQI 265 रहा. वहीं, पांचवे नंबर पर हरियाणा का बल्लभगढ़ रहा, यहां AQI 264 रहा. 

सबसे खराब AQI वाले अन्य शहरों में छठे नंबर पर बिहार का किऊल शहर का AQI 263, सातवें नंबर पर राजस्थान का भिवाड़ी शहर रहा, यहां AQI 253 और आठवें नंबर बीकानेर में AQI 253 दर्ज किया गया. वहीं, नौवें नंबर पर  हरियाणा का कैथल रहा, यहां AQI 246 रहा. वहीं, दसवें नंबर पर नोएडा शहर रहा, जहां AQI 246 दर्ज किया गया. 

बता दें कि सर्दियां बढ़ने के साथ ही हवा की गति धीमी और ठंडी हो जाती है. इस कारण वातावरण में मौजूद धुएं और दूल के कण ऊपर नहीं जा पाते आर निचली वायुमंडल में ही रह जाते हैं. इस कारण स्मॉग की चादर शहरों में दिखाई देती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 29 Oct 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
CPCB AIR Pollution
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