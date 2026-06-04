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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशकांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह ‘बाबा’ सड़क हादसे में बाल-बाल बचे, वाहन जलकर राख

कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह ‘बाबा’ सड़क हादसे में बाल-बाल बचे, वाहन जलकर राख

Madhya Pradesh News: सिवनी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-34 से गुरुवार सुबह योगेंद्र सिंह बाबा किसी कार्यक्रम के लिए गुजर रहे थे. इस दौरान अचानक उनकी गाड़ी के सामने गाय आ गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 04 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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  • घायलों को अस्पताल में भर्ती किया, पुलिस जांच कर रही.

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया. गनीमत रही कि इस हादसे से लखनादौन से कांग्रेस विधायक की जान बाल-बाल बच गई, लेकिन उनका वाहन जलकर राख हो गया. यह घटना धूमा थाना क्षेत्र में जबलपुर रोड स्थित बंजारी हाई स्कूल हर्बल गार्डन के सामने हुई. 

सिवनी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-34 से गुरुवार सुबह योगेंद्र सिंह 'बाबा' किसी कार्यक्रम के लिए गुजर रहे थे. उनके साथ एक गनमैन और एक ड्राइवर भी था. इस दौरान अचानक उनकी गाड़ी के सामने गाय आ गई. ड्राइवर ने गाय को बचाने की, लेकिन इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया. वाहन की रफ्तार तेज होने के कारण वो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक स्कूल की दीवार से जा टकराया.

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टकराते ही वाहन में लगी आग

ये टकराव इतना भीषण था कि वाहन में आग लग गई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. आग लगते ही गाड़ी अंदर से लॉक हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से विधायक और उनके दो साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में विधायक सहित तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. वहीं, आग से वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया. इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया. यदि थोड़ी देर और हो जाती तो हालात बिगड़ सकते थे. 

जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे. इस हादसे की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई थी, जिसने आग पर काबू पाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन को कब्जे में लेकर आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की समस्या और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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Input By : अजहर
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Published at : 04 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Accident Seoni News MADHYA PRADESH CONGRESS
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