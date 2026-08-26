Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशCol सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: MP कैबिनेट को बर्खास्त करने की मांग

Col सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: MP कैबिनेट को बर्खास्त करने की मांग

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार द्वारा विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का फैसला एक ‘बड़बोले मंत्री’ को राजनीतिक संरक्षण देना है. विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की थी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 26 Aug 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की टिप्पणी के बाद इस पर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की मांग की है. कांग्रेस ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बुधवार (26 अगस्त) को मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोहन यादव सरकार की ओर से अभियोजन की मंजूरी नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है. 

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय एक ‘बड़बोले मंत्री’ को राजनीतिक संरक्षण देने के साथ उस व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है, जिसमें सत्ता अपने राजनीतिक व्यक्ति को जवाबदेही से बचाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के सामने दीवार बनकर खड़ी हो रही है.

क्या सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर हैं- जीतू पटवारी

उन्होंने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अभियोजन की स्वीकृति की मांग की है. ऐसे में सरकार का रुख देश के सामने एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या सत्ता में बैठे व्यक्ति कानून से ऊपर हैं.’’

MP के राजनीतिक इतिहास का शर्मनाक अध्याय- जीतू पटवारी

पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में ये भी कहा कि मध्यप्रदेश के राजनीतिक इतिहास का यह एक ‘अत्यंत शर्मनाक अध्याय’ है, जहां सवाल अब केवल विजय शाह के आचरण का नहीं, मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की संवैधानिक एवं नैतिक जवाबदेही का है. उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सहित अब पूरे मंत्रिमंडल को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए.’’

राष्ट्रपति से तुरंत दखल देने का आग्रह

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि राष्ट्रपति सेना और संविधान की सर्वोच्च संरक्षक हैं और देश की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि संविधान की मर्यादा, न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और भारतीय सेना के सम्मान की रक्षा के लिए वह अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी. उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति से तत्काल दखल का अनुरोध करते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस पूरे प्रकरण पर देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे तथा किसी भी राजनीतिक प्रभाव को न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं बनने देंगे.

एमपी कैबिनेट की बैठक के बाद जीतू पटवारी ने लिखी चिट्ठी

ज्ञात हो कि शाह से जुड़ा यह पूरा मामला मई 2025 का है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी. इस ऑपरेशन की जानकारी मीडिया को देने वाली सैन्य अधिकारियों की टीम में कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल थीं. पटवारी ने यह पत्र मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के एक दिन बाद लिखा, जिसमें आदिम जाति कल्याण मंत्री शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को दिए थे निर्देश

मंत्रिमंडल के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह से इस विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रिमंडल में नहीं आया. बाद में मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इसकी पुष्टि की. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह दो सप्ताह के भीतर शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति पर निर्णय ले.

सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होने वाली है. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रिमंडल की मंगलवार की बैठक में सरकार इस संबंध में कोई निर्णय ले सकती है. लेकिन सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने ही पुष्टि की कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रिमंडल में नहीं आया.

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने टिप्पणी पर लिया था संज्ञान

शाह ने इंदौर के निकट महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कुरैशी को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे उनके धर्म और पहलगाम हमले के आतंकियों के समुदाय से जोड़कर देखा गया. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी टिप्पणी का स्वत: संज्ञान लिया और शाह की टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक मानते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद शाह ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 

जांच के लिए एसआईटी का किया गया था गठन 

शीर्ष अदालत ने शाह के बयानों की निंदा करते हुए इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी की रिपोर्ट अदालत के सामने प्रस्तुत होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि अदालत द्वारा गठित एसआईटी अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति का इंतजार है. अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए यह मंजूरी आवश्यक है. धारा 196 सांप्रदायिक वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा देने से संबंधित है.

दमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

Published at : 26 Aug 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
MP News JITU PATWARI Sofiya Qureshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Col सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: MP कैबिनेट को बर्खास्त करने की मांग
Col सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: MP कैबिनेट को बर्खास्त करने की मांग
मध्य प्रदेश
दमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
दमकल से MLA की निजी कार की धुलाई? सिंगरौली में वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
मध्य प्रदेश
55 की उम्र में प्यार का खुमार, प्रेमी संग महिला ने ली बेटे की जान
55 की उम्र में प्यार का खुमार, प्रेमी संग महिला ने ली बेटे की जान
मध्य प्रदेश
दतिया में फ्रॉड बाबा ने की करोड़ों की ठगी, ग्रामीणों ने दर्ज कराई FIR
दतिया: बाबा ने भभूति से भरोसा जीता, फिर की करोड़ों की ठगी, FIR
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: The Vvaan Force of the Forrest जंगल ने सिद्धार्थ को क्यों चुना? टीजर ने छोड़ा बड़ा राज! (26.08.26)
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
नेपाल फ्लैश फ्लड का असर कुशीनगर में भी! नारायणी नदी पर अलर्ट, प्रशासन ने लगाया कैंप
क्रिकेट
27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस, जानें पूरा माजरा
27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget