सेवा सेतु अभियान: 3-4 अक्टूबर को लगेंगे शिविर, CM मोहन ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को मंत्रालय में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत हुई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को अभियान की गतिविधियां जारी रखने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ एक माह के सेवा संकल्प अभियान 2026 की गतिविधियों को अच्छी सफलता मिल रही है.

अभियान में गत 12 दिवस अनेक अभिनव कार्य संपन्न हुए हैं. अभियान के शेष दिनों में ऐसे ही रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होंगे जिससे जन-जन को जोड़ने का कार्य होगा. जनकल्याण की दिशा में जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं वहीं सेवा संकल्प अभियान 2026 ने नागरिकों में उत्साह का संचार किया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रारंभ हुए एक माह अवधि के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों से नागरिकों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभियान के कार्यो की जानकारी प्राप्त की और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की. मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए. अनेक मंत्री और जिला स्तर के अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े.

3 और 4 अक्टूबर को होगा सेवा सेतु अभियान

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु अभियान आयोजित किया जाएगा. अभियान में 3 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्र और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इस अभियान में 3 अक्टूबर को साप्ताहिक जन विश्वास अभियान को भी जोड़ा जाएगा.

सेवा के रंग-राष्ट्र के संग (भारत मंडल)

प्रदेश के 6 जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ और आलीराजपुर में निर्धारित थीम पर मानव रंगोली की परिकल्पना की गई है. इसके साथ ही सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत विद्यार्थी, उद्यमी, शिक्षक, अधिकारी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. कुल 16 फोकस सेक्टर चिन्हित किए गए हैं.

सेवा जयोति कलश यात्रा 7 अक्टूबर को निकाली जाएगी, जिसके राज्य नोडल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और राज्य प्रभारी अधिकारी संजीव सिंह होंगे. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इन यात्राओं में हितलाभ वितरण के साथ विकसित भारत और सेवा के संकल्प से जुड़े आयोजन होंगे. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को वर्चुअल संबोधन देंगे.

आशीर्वाद का दीया गतिविधि से हुए शानदार शुरूआत

प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को अभियान प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 3 करोड़ 87 लाख 80 हजार 463 दिए जलाए गए. इसमें कुल 2 करोड़ 64 लाख,85 हजार 60 नागरिकों ने सहभागिता की. उज्जैन में दीपक जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाया गया.

उज्जैन में 33 लाख 27 हजार 125 दिए जलाए गए. इस गतिविधि के लिए नोडल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य प्रभारी अधिकारी संजय दुबे थे. जनसम्पर्क सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग ने दायित्व संभाला.

मेरे सपनों का भारत-भाषण और चित्रकला

19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच प्रदेश में 27 लाख 28 हजार 668 प्रतिभागियों ने चित्रकला में और 12 लाख 37 हजार 810 प्रतिभागियों ने भाषण में हिस्सा लिया है. नोडल मंत्री उदय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव संजय गोयल ने इस गतिविधि का दायित्व वहन किया.

प्रदेश में 19 सितंबर से प्रारंभ नमो सेवा गतिविधि के अंतर्गत 5 अक्टूबर तक सांस्कृतिक दलों द्वारा नुक्कड़ टोलियां बनाकर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं. अब तक 3033 कार्यक्रम हुए हैं जिनमें 5208 कलाकारों ने हिस्सा लिया है. इस गतिविधि के नोडल मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी और राज्य प्रभारी अधिकारी अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला हैं. संबंधित जिला प्रशासन के साथ जनसम्पर्क विभाग द्वारा दायित्व निभाया जा रहा है.

प्रदेश में शुरू हुई आंगन मिलन सेवा

प्रदेश में आंगन मिलन सेवा के अंतर्गत 26 सितंबर से गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, जो 5 अक्टूबर तक चलना हैं. आंगनवाड़ियों में 24 लाख 28 हजार 116 महिलाओं और बच्चों ने कार्यक्रम में भागीदारी की है. कुल 1 लाख 35 हजार 110 बहनों का सम्मान भी किया गया. प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया और राज्य प्रभारी अधिकारी जीवी रश्मि हैं.

प्रदेश में कुल 5 लाख 25 हजार 54 प्रेरक कहानियां प्राप्त हुई हैं. सेवा की कहानी प्रकल्प में राज्य नोडल मंत्री प्रतिमा बागरी और राज्य प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क आयुक्तश और परिवहन सचिव मनीष सिंह हैं. सेवा की कहानी के अंतर्गत 17 सितंबर से प्रारंभ गतिविधियां 17 अक्टूबर तक पूरे एक माह की अवधि में संचालित की जा रही हैं.

वड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा

इस गतिविधि की शुरूआत 17 सितंबर से हुई है. अब तक 1706 नगरों और कस्बों में 6 लाख 48 हजार 520 नागरिकों की सहभागिता से कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं. मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल नोडल मंत्री हैं. सचिव टी इलैया राज राज्य प्रभारी अधिकारी हैं. यह गतिविधियां 7 अक्टूबर तक चलना है.

प्रदेश में 10 गतिविधियों पर केंद्रित सेवा मेरा योगदान का संचालिन 2 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा. इसके अंतर्गत स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में सेवा कार्य होंगे. दिव्यांगजन कल्याण और विद्यार्थी कल्याण की गतिविधियां भी राज्य नोडल मंत्री राकेश सिंह और राज्य प्रभारी अधिकारी श्रीमन शुक्लके परिवेक्षण में होंगी.

विकसित भारत संकल्प यात्रा

प्रदेश में एक माह (17 सितंबर से 17 अक्टूबर) की अवधि में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि और इनफ्लूएंसर्स प्रदेश भ्रमण पर आ रहे हैं. राज्य नोडल मंत्री इंदर सिंह परमार और राज्य प्रभारी अधिकारी मनीष सिंह इन गतिविधियों का परिवेक्षण और निर्देशन कर रहे हैं.

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