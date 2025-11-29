CM मोहन यादव के बेटे की शादी में VIP का लगेगा जमघट, जानिए कौन-कौन आएगा उज्जैन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव के 30 नवंबर को आयोजित होने वाले विवाह समारोह में कई वीआईपी शामिल होने जा रहे हैं. इसे लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन में व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है. मुख्यमंत्री के बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने जा रहा है.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुत्र डाक्टर अभिमन्यु की सगाई 8 महीने पहले खरगोन जिले के रहने वाले किसान दिनेश पटेल यादव की बेटी इशिता यादव से तय हुई थी. अब 30 नवंबर को दोनों ही परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं, जिसे लेकर उज्जैन में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है.

डॉक्टर अभिमन्यू यादव और डॉक्टर इशिता यादव के साथ 21 अन्य जोड़े भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. मुख्यमंत्री की बहन और उज्जैन नगर निगम की सभापति कलावती यादव ने बताया कि विवाह समारोह में राज्यपाल, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक, मध्य प्रदेश के सभी सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है. इनमें से कई वीआईपी की तरफ से आने की स्वीकृति भी मिल गई है.





30 नवंबर को उज्जैन में विशेष इंतजाम

मुख्यमंत्री के पुत्र के विवाह को देखते हुए 30 नवंबर को उज्जैन में यातायात सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. हालांकि 28 नवंबर से ही तैयारी शुरू हो गई थी. उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के मुताबिक उज्जैन धार्मिक नगरी है और यहां पर आमतौर पर भी पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाती है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के यहां आयोजित विवाद समारोह में शामिल होने के लिए कई वीआईपी उज्जैन आ रहे हैं इसीलिए सुरक्षा के साथ-साथ यातायात के बेहतर इंतजाम किए गए हैं.





3 दिन उज्जैन में सीएम मोहन यादव

पुत्र के विवाह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं. 28 नवंबर से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन में ही है वे 30 नवंबर तक उज्जैन में ही रहकर लगातार विवाह समारोह की सभी परंपराओं में हिस्सा लेंगे.