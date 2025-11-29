हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशCM मोहन यादव के बेटे की शादी में VIP का लगेगा जमघट, जानिए कौन-कौन आएगा उज्जैन

CM मोहन यादव के बेटे की शादी में VIP का लगेगा जमघट, जानिए कौन-कौन आएगा उज्जैन

MP News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु का विवाह 30 नवंबर को उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा. इस समारोह में राज्यपाल, मंत्री, विधायक और सांसद जैसे कई वीआईपी शामिल होंगे.

By : विक्रम सिंह जाट | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 Nov 2025 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव के 30 नवंबर को आयोजित होने वाले विवाह समारोह में कई वीआईपी शामिल होने जा रहे हैं. इसे लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन में व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है. मुख्यमंत्री के बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने जा रहा है.

CM मोहन यादव के बेटे की शादी में VIP का लगेगा जमघट, जानिए कौन-कौन आएगा उज्जैन

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुत्र डाक्टर अभिमन्यु की सगाई 8 महीने पहले खरगोन जिले के रहने वाले किसान दिनेश पटेल यादव की बेटी इशिता यादव से तय हुई थी. अब 30 नवंबर को दोनों ही परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं, जिसे लेकर उज्जैन में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है. 

डॉक्टर अभिमन्यू यादव और डॉक्टर इशिता यादव के साथ 21 अन्य जोड़े भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. मुख्यमंत्री की बहन और उज्जैन नगर निगम की सभापति कलावती यादव ने बताया कि विवाह समारोह में राज्यपाल, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक, मध्य प्रदेश के सभी सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है. इनमें से कई वीआईपी की तरफ से आने की स्वीकृति भी मिल गई है. 


CM मोहन यादव के बेटे की शादी में VIP का लगेगा जमघट, जानिए कौन-कौन आएगा उज्जैन

30 नवंबर को उज्जैन में विशेष इंतजाम

मुख्यमंत्री के पुत्र के विवाह को देखते हुए 30 नवंबर को उज्जैन में यातायात सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. हालांकि 28 नवंबर से ही तैयारी शुरू हो गई थी. उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के मुताबिक उज्जैन धार्मिक नगरी है और यहां पर आमतौर पर भी पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाती है. 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के यहां आयोजित विवाद समारोह में शामिल होने के लिए कई वीआईपी उज्जैन आ रहे हैं इसीलिए सुरक्षा के साथ-साथ यातायात के बेहतर इंतजाम किए गए हैं.


CM मोहन यादव के बेटे की शादी में VIP का लगेगा जमघट, जानिए कौन-कौन आएगा उज्जैन

3 दिन उज्जैन में सीएम मोहन यादव

पुत्र के विवाह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं. 28 नवंबर से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन में ही है वे 30 नवंबर तक उज्जैन में ही रहकर लगातार विवाह समारोह की सभी परंपराओं में हिस्सा लेंगे.

About the author विक्रम सिंह जाट

डॉ विक्रम सिंह जाट पिछले 25 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं. साल 2007 से लगातार एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.
Read
Published at : 29 Nov 2025 08:51 AM (IST)
Tags :
Mohan Yadav BJP MP News Ujjain News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोलर रेडिएशन की वजह से गड़बड़ हुआ फ्लाइट कंट्रोल! दुनिया भर में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित, क्या है पूरा मामला?
सोलर रेडिएशन की वजह से गड़बड़ हुआ फ्लाइट कंट्रोल! दुनिया भर में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित, क्या है पूरा मामला?
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोलर रेडिएशन की वजह से गड़बड़ हुआ फ्लाइट कंट्रोल! दुनिया भर में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित, क्या है पूरा मामला?
सोलर रेडिएशन की वजह से गड़बड़ हुआ फ्लाइट कंट्रोल! दुनिया भर में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित, क्या है पूरा मामला?
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Repeat Test Guidelines: कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
कोई टेस्ट कितने दिन में दोबारा कराना जरूरी, कितने वक्त में बदल जाती हैं बॉडी की इंटरनल हेल्थ?
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget