मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का नया दौर शुरू हो चुका है. सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. जबलपुर से देवास होते हुए इंदौर और उज्जैन तक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. इससे देवास में औद्योगिक विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता की समस्या का समाधान होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज देवास में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. देवास जिले में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और यहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है. स्थानीय उद्यमियों के व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. उद्यमियों के उत्पादों की गुणवत्ता और विभिन्न मानकों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा. देवास के निकट देश का पहला डीप टेक रिसर्च पार्क भी विकसित हो रहा है, जिससे उद्योगों को अनुसंधान एवं आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा.

औद्योगिक पार्कों में अब आवासीय गतिविधियों के प्रावधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक पार्कों में अब आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों के प्रावधान भी किए जा रहे हैं. इससे औद्योगिक क्षेत्रों में फाइव स्टार होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और श्रमिकों के आवास की सुविधाएं विकसित हो सकेंगी. उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क सहित सभी आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार और उद्यमियों का सहयोग निरंतर बना रहेगा तथा देवास के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास, आधुनिक तकनीक, शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उद्यमियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ई-कॉमर्स और डिजिटल माध्यमों से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उद्यमी, युवा और किसान आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की मजबूत तस्वीर हैं. देवास के उद्यमियों ने अपने परिश्रम और नवाचार से स्थानीय संसाधनों को रोजगार एवं व्यवसाय के अवसरों में परिवर्तित किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से संवाद के दौरान उद्यमी अशोक खंडेलिया ने कहा कि देवास एक पुराना और स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है, जहां 1100 से अधिक उद्योग संचालित हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा संभाग स्तर पर आयोजित किए जा रहे औद्योगिक सम्मेलन तथा उद्योगों की स्थापना से संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयासों की सराहना की.

उद्यमी विपिन जैन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि की उपलब्धता और पानी की व्यवस्था की जरूरत बतायी. उद्यमी अमरजीत सिंह खनूजा ने कहा कि देवास पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है और यहां आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन की आवश्यकता है, जिससे नए उद्योगों को आकर्षित किया जा सके. उद्यमी मनीष ने कहा कि वे अभी निमरानी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं. देवास में पानी की समुचित व्यवस्था होने पर वे देवास में भी अपनी इकाई स्थापित करना चाहेंगे. साथ ही उन्होंने बैंक ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया.

दीपक लालवानी ने डेयरी उद्योग में पशुओं को अनुपयुक्त एवं हानिकारक सामग्री खिलाए जाने पर रोक लगाने तथा एनिमल फीड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने का सुझाव दिया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

अनिल माहेश्वरी ने उद्योगों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला उद्योग अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. सुदाम खाड़े, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, देवास विधायक गायत्री राजे पवार, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, हाटपीपल्या विधायक मनोज चौधरी, बागली विधायक मुरली भंवरा, सोनकच्छ विधायक डॉ. राजेश सोनकर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित थे.