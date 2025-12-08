हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: CM मोहन यादव की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा शुरू, E-KYC प्रक्रिया की हुई सराहना

MP: CM मोहन यादव की अध्यक्षता में कई विभागों की समीक्षा शुरू, E-KYC प्रक्रिया की हुई सराहना

MP News: सीएम डॉ मोहन यादव द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा प्रारंभ हो गई है. मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा पीडीएस अंतर्गत संपन्न ईकेवायसी प्रक्रिया को सराहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Dec 2025 05:03 PM (IST)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा प्रारंभ की है. इस दौरान उन्होंने पीडीएस अंतर्गत संपन्न ईकेवायसी प्रक्रिया की सराहना की है. समीक्षा कई प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत हुई है.

समीक्षा के दौरान कई फैसले लिए गए हैं. इस बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ की लागत का 66.25 लाख मेट्रिक टन नि:शुल्का खाद्यन्न वितरण किया जाएगा.

इन प्रमुख बिंदुओं पर लगी मुहर

  • पीडीएस अंतर्गत 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों का हुआ ईकेवायसी.
  • ईकेवायसी के बाद 34.87 लाख हितग्राहियों का पोर्टल से बिलोपन. इससे प्रतिमाह 32.43 करोड़ की बचत प्रतीक्षारत लगभग 14 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क खाद्यन्न का वितरण होगा.
  • केवायसी करने के 72 घण्टे में पात्रता पर्ची जारी की.
  • लाड़ली बहनों एवं उज्जवला योजना से लाभान्वित महिलाओं को विगत दो वर्ष में 911.3 करोड़ राशि का अनुदान. 
  • शहरी गैस वितरण कंपनी को अपेक्षित सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विडों पोर्टल का शुभारंभ. 
  • इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नयन. 
  • पात्र हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा राशन प्रदाय की सूचना.
  • मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल से मॉनिटरिंग. 
  • उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएंगी. 
  • साल 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए और वर्ष 2025-26 में 175 रुपए का बोनस दिया गया. 
  • खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना में प्रोत्साहन राशि का भुगतान.
  • मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संचालित गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग  के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट एप, फुमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप बनाए गए हैं.
  • गोदामों की छत पर सोलर पैनल की स्थापना प्रस्तावित है.

इसके अलावा सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना और अखाड़ों की मांग अनुसार अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित है. अखाड़ों को अस्थाई गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे. 

Published at : 08 Dec 2025 05:03 PM (IST)
MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
