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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशCM मोहन यादव का बेंगलुरु में निवेशकों से वन-टू-वन संवाद, मिला 1200 करोड़ का प्रस्ताव

CM मोहन यादव का बेंगलुरु में निवेशकों से वन-टू-वन संवाद, मिला 1200 करोड़ का प्रस्ताव

CM मोहन यादव ने 22 सितंबर को बेंगलुरु में उद्योगपतियों और प्रमुख निवेशकों के साथ वन-टू-वन संवाद किया. उन्होंने बताया कि ग्वालियर में विकसित किए गए इस जोन में 5,000 करोड़ का निवेश पहले ही आ चुका है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 सितंबर को बेंगलुरु में उद्योगपतियों और प्रमुख निवेशकों के साथ वन-टू-वन संवाद किया. इस दौरान ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) को लेकर अहम चर्चा हुई. बैठक में राज्य सरकार को करीब 1,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इस निवेश से लगभग 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है. संवाद के दौरान चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

बेंगलुरु में ग्वालियर के टेलीकॉम जोन को लेकर अच्छे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेंगलुरु में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर निवेशकों की ओर से अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि ग्वालियर में विकसित किए गए इस जोन में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही आ चुका है. इसके अलावा करीब 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं. संवाद के दौरान चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

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अगले एक-दो महीने में TMZ के सेकंड फेज की होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि निवेशकों की बढ़ती रुचि के चलते टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में उपलब्ध भूमि लगभग पूरी होने वाली है. ऐसे में अब जोन के सेकंड फेज की शुरुआत की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगले एक-दो महीने में फेज-2 का काम शुरू हो जाएगा. मुख्यमंत्री के अनुसार, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विस्तार से लगभग 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. इसके साथ ही चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में भी मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर काम आगे बढ़ेगा.

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Published at : 23 Sep 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
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