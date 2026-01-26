Progressive Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज राष्ट्र के जन-गण-मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व-गुण के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत माता की आजादी के लिए हंसते-हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है. इस भव्य-दिव्य आयोजन के उपलक्ष्य में ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पावन पुनीत शिप्रा के किनारे आयोजित किया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए.

"समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश"

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आव्हान किया है. मध्यप्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है. ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने चार मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं.

हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है. खेती किसानी करने वाले भाईयों के वन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए. मध्यप्रदेश में साल 2026 को किसान कल्याण साल के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साल 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपये था, जिसे साल 2024-25 में बढ़ाकर 27 हजार 50 करोड़ से अधिक किया गया. "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" की दिशा में प्रदेश में 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है.

प्रदेश की तकनीकी संस्थानों में आरंभ होंगी कोडिंग लैब

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षा-दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में गहरी हैं. यह मध्यप्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की. प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित प्रमाणपत्र पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नामांकन में 21 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है. तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 10 इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित किए गए हैं. रीवा के शासकीय इंनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है. प्रदेश के अन्य तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब आरंभ की जाएंगी.

प्रदेश में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज होंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना प्राथमिक कार्य है. राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 19 और नि चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 14 है. साल 2028 तक छह नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य है. आने वाले समय में मध्यप्रदेश में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज होंगे. जल्द ही उज्जैन को मेडिसिटी की पहचान मिलेगी.

प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है. अभ्युदय मध्यप्रदेश के लिए सभी को मिलकर कार्य करना है. गणतंत्र दिवस अपने कार्यों के विश्लेषण और सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का अवसर भी होता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के नागरिक राज्य की प्रगति के प्रयासों में भागीदारी निभाएंगे और समाज और सरकार के समन्वित प्रयासों से हमारा प्रदेश राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में आगे रहेगा.