CM मोहन यादव ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर जताया शोक, बोले- बड़ी क्षति

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने मध्यमवर्गीय एवं संघर्षशील जीवन से निकलकर अभिनय के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और देश-दुनिया में मध्यप्रदेश सहित पूरे भारत का गौरव बढ़ाया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करते हुए अदाकारी की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया. अपने सशक्त अभिनय, प्रभावशाली संवाद अदायगी और विशिष्ट अभिनय शैली के माध्यम से उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान स्थापित की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नाना पाटेकर का अभिनय केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके अभिनय में समाज और जीवन की वास्तविकताओं की गहरी झलक दिखाई देती थी. उन्होंने अपने अभिनय से अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनके विद्यार्थी जीवन के समय से ही नाना पाटेकर के अभिनय और उनकी फिल्मों की देशभर में विशेष चर्चा रही है. उनके अभिनय ने उस दौर में भी दर्शकों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी और आज भी उनकी कला लोगों के बीच स्मरणीय है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं, जो अपने अभिनय के माध्यम से किसी भी पात्र को पूरी जीवंतता के साथ प्रस्तुत कर सकें. नाना पाटेकर ने अपने अभिनय कौशल से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और अनेक यादगार भूमिकाएं निभाईं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाना पाटेकर के निधन को भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि उनका जाना कला और अभिनय के क्षेत्र में एक बड़ी कमी है. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कठिन और दुख की घड़ी में मध्यप्रदेश सरकार और वे स्वयं शोकाकुल परिवार के साथ हैं. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करने तथा परिवारजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.

मुंबई दौरे का उद्देश्य

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मुंबई दौरे के संबंध में कहा कि उनका यह दौरा मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों और निवेश की संभावनाओं को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा, माइनिंग सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं. सरकार इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. निवेश बढ़ने से प्रदेश में रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुंबई दौरे के दौरान वे विभिन्न निवेशकों एवं उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इन मुलाकातों के माध्यम से निवेशकों को मध्यप्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अवसरों से अवगत कराया जाएगा तथा उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार आने वाले समय में भी निवेश और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तलाशेगी. सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है और प्रदेश को उद्योग, निवेश तथा रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए सरकार उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद और समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है. मुंबई में होने वाली निवेशकों के साथ बैठकों से प्रदेश में संभावित नए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है. वहीं, सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि नाना पाटेकर का योगदान भारतीय सिनेमा और कला जगत में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा.