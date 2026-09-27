गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशउज्जैन: सड़क चौड़ीकरण में टूटा मोहन यादव का पैतृक आवास, CM ने खुद चलाया हथौड़ा

उज्जैन: सड़क चौड़ीकरण में टूटा मोहन यादव का पैतृक आवास, CM ने खुद चलाया हथौड़ा

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पैतृक मकान का हिस्सा भी टूटेगा. CM ने खुद हथौड़ा चलाकर कार्रवाई की शुरुआत की और बचपन की यादें साझा कीं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 27 Sep 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों के मकान भी प्रभावित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से अपने पैतृक मकान को तोड़ने की कार्रवाई की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज़ से अपने मकान और उससे जुड़ी पुरानी यादें भी साझा कीं.

उज्जैन में शहर की 27 सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है. इस पूरी कार्रवाई में ढाई हजार से ज्यादा मकान और अन्य निर्माण प्रभावित हो रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, अब तक करीब 15 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है, जबकि करीब 25 किलोमीटर सड़क को और चौड़ा किया जाना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
'भोपाल मास्टर प्लान-2047' का ड्राफ्ट तैयार, जानें कैसी होगी प्रपोज्ड लेक सिटी?
'भोपाल मास्टर प्लान-2047' का ड्राफ्ट तैयार, जानें कैसी होगी प्रपोज्ड लेक सिटी?
मध्य प्रदेश
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
CM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
धार: विसर्जन के दौरान 3 लोगों की मौत पर CM ने जताया दुख, 4 लाख की मदद का ऐलान
धार: विसर्जन के दौरान 3 लोगों की मौत पर CM ने जताया दुख, 4 लाख की मदद का ऐलान

'भोपाल मास्टर प्लान-2047' का ड्राफ्ट तैयार, जानें कैसी होगी प्रपोज्ड लेक सिटी?

मुख्यमंत्री का पैतृक मकान भी प्रभावित

चौड़ीकरण की इसी कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पैतृक मकान भी इसकी जद में आया है. यह मकान उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके में स्थित है. मुख्यमंत्री का बचपन इसी मकान में बीता है और वह अपने परिवार के साथ यहां रहे हैं. मकान से उनकी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं.

मुख्यमंत्री की बड़ी बहन कलावती यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के मकान भी सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं. प्रशासन की ओर से संबंधित निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

करीब तीन मीटर हिस्सा टूटेगा

अधिकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मकान का करीब तीन मीटर हिस्सा चौड़ीकरण की जद में आ रहा है. इसी हिस्से को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री ने खुद आगे बढ़कर मकान तोड़ने की शुरुआत की.

अपने हाथों से उस मकान को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने वहां बिताए अपने बचपन के दिनों को भी याद किया. उनके लिए यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि परिवार और बचपन से जुड़ी कई यादों का हिस्सा रहा है.

'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?

उज्जैन में चल रहा यह सड़क चौड़ीकरण अभियान शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है. हालांकि, इस कार्रवाई की जद में बड़ी संख्या में लोगों के मकान और निर्माण आ रहे हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के मकान भी प्रभावित हुए हैं.

और पढ़ें
Published at : 27 Sep 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
MOHAN YADAV Ujjain News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
'भोपाल मास्टर प्लान-2047' का ड्राफ्ट तैयार, जानें कैसी होगी प्रपोज्ड लेक सिटी?
'भोपाल मास्टर प्लान-2047' का ड्राफ्ट तैयार, जानें कैसी होगी प्रपोज्ड लेक सिटी?
मध्य प्रदेश
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
CM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
धार: विसर्जन के दौरान 3 लोगों की मौत पर CM ने जताया दुख, 4 लाख की मदद का ऐलान
धार: विसर्जन के दौरान 3 लोगों की मौत पर CM ने जताया दुख, 4 लाख की मदद का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बारिश से बेहाल रवि किशन का 'स्पेन', सांसद का घर भी डूबा, फूटा लोगों का गुस्सा
बारिश से बेहाल रवि किशन का 'स्पेन', सांसद का घर भी डूबा, फूटा लोगों का गुस्सा
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर न्यू रेड हेयर लुक में दिखीं ऐश्वर्या राय, स्टाइलिश अंदाज में छाईं, वीडियो वायरल
एयरपोर्ट पर न्यू रेड हेयर लुक में दिखीं ऐश्वर्या राय, स्टाइलिश अंदाज में छाईं
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
विश्व
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
UNSC में स्थायी जगह के लिए रूस ने भारत का दिया साथ, जर्मनी-जापान क्या बोले?
इंडिया
यूपी-उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली समेत जानें देश के मौसम का हाल
यूपी-उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली समेत जानें देश के मौसम का हाल
Home Tips
बाथरूम का शीशा बार-बार हो रहा धुंधला, नहाने से पहले करें ये काम
बाथरूम का शीशा बार-बार हो रहा धुंधला, नहाने से पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
रेशम की खेती कैसे करें किसान, जानें इसमें कितनी कमाई?
रेशम की खेती कैसे करें किसान, जानें इसमें कितनी कमाई?
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget