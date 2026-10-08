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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश‘अराजकता का माहौल बनाना ठीक नहीं’, राहुल गांधी पर बरसे CM मोहन यादव

‘अराजकता का माहौल बनाना ठीक नहीं’, राहुल गांधी पर बरसे CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने राहुल गांधी के CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कहा कि लोकतांत्रिक देश के अंदर, खासकर भारत के अंदर राहुल गांधी अराजकता का माहौल बनाने ठीक नहीं है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 08 Oct 2026 02:14 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि, 'राहुल गांधी जो अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, खासकर दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश भारत के लिए ठीक नहीं है.

भारत में चुनाव आयोग की देखरेख में पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है और जहां-जहां कांग्रेस पार्टी को लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में अगर वे अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण होगा.

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बीजेपी को नीचा दिखाने की चाले नहीं होंगी कामयाब

CM मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह BJP और जनता से जो संबंध बनाया है और देश का मान-सम्मान बढ़ाया तथा प्रधानमंत्री पद की गरिमा स्थापित की. मगर उसको नीचा दिखाने की राहुल गांधी की जो चालें हैं, वे कामयाब नहीं होंगी. मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने इस तरह के व्यवहार से बचेगी. CM मोहन यादव ने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि लगातार तीन लोकसभा चुनाव कांग्रेस जिस नेता के नेतृत्व में हारी और अब कई राज्यों में भी उनके नेतृत्व में बार-बार हार का सामना कर रही है.

इसलिए राहुल गांधी जो अब इन हारों का पूरा दोष चुनाव आयोग पर मढ़कर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल झूठे तरीके से बढ़ाने और अपने नेतृत्व को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. वे कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उनके नेतृत्व में लगातार जो हार हो रही है, तो इस सिलसिले के बीच वह ऐसे लोगों के समूह को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद हारने के आदी हो चुके हैं.

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कांग्रेस का अराजकता का माहौल बनाना बिल्कुल ठीक नहीं

CM ने कहा कि मेरा मानना है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्हें ऐसी हरकतों से बचना चाहिए. मैं राहुल गांधी को उस दौर की याद दिलाना चाहता हूं, जब लगभग 30 साल तक संयुक्त गठबंधन सरकारें बनी रहीं. ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी को एक साल पहले PM पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया और कांग्रेस की ही सरकार उस समय दिल्ली में थी.

ऐसी स्थिति में कांग्रेस को इतनी करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा? इसे कांग्रेस अभी तक पचा नहीं पा रही है. कांग्रेस पार्टी लगातार साजिशें रचती रहती है, लेकिन अराजकता का माहौल बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. मेरा मानना है कि पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी को अपने इस आचरण और व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है. वरना इसके लिए उनके कार्यकर्ता उन्हें माफ नहीं करेंगे.

'राहुल सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाते हैं तो कभी EC को'

CM मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी भारत की गरिमा गिराने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाते हैं तो कभी निर्वाचन आयोग को कुछ कहते हैं. इसलिए इस तरह की बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वे अपनी पार्टी को खड़ा करने पर विचार करें. वहीं, उनके ही चुनाव आयोग के माध्यम से कई राज्यों में उनकी भी सरकारें बनी हैं.

उनकी सरकार अभी केरल में भी जीती है, तो वे अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला दें और हिमाचल से भी अपनी सरकार का इस्तीफा दिला दें. अगर 30 साल से कांग्रेस बंगाल से बाहर है और यूपी-बिहार में भी उनकी सरकारें नहीं हैं, तो आरोप-प्रत्यारोप लगाने की जगह अपनी पार्टी पर काम करें.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 08 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
MP News RAHUL GANDHI MOHAN YADAV
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