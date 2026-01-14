ओलंपिक की तर्ज पर खेलो MP यूथ गेम्स का शुभारंभ, CM मोहन बोले- स्पोर्टस हब बन गया राज्य

Khelo MP Youth Games 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओलंपिक की तर्ज पर खेलो MP यूथ गेम्स के लोगो, टी-शर्ट, टॉर्च, एंथेम और मैस्कॉट का लोकार्पण कर खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 11 खेल अकादमियां संचालित हैं और प्रदेश अब स्पोर्ट्स का हब बन चुका है.

सीएम मोहन ने 'मध्यप्रदेश की जय और हम सब की विजय' स्लोगन को दोहराते हुए कहा कि जब हम सभी विविध क्षेत्रों में निरंतर जय प्राप्त करते रहेंगे तो विजय स्वतः ही मिलती जाएगी. इस अवसर पर खेल मंत्री विश्वास सारंग सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का आयोजन 13 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर से लगभग 1.50 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे. यह आयोजन मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थलों पर अलग-अलग दिनों में आयोजित किया जा रहा है.

राज्य स्तरीय विजेताओं को मिलेंगे 4 करोड़ के पुरस्कार

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 में राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी. इसमें प्रथम पुरस्कार 31 हजार रुपये, द्वितीय 21 हजार और तृतीय पुरस्कार 11 हजार रुपये का दिया जाएगा. पुरस्कार की चयन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से प्रारंभ होगी. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 13 से 16 जनवरी, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 से 20 जनवरी, संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं 21 से 25 जनवरी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 28 से 31 जनवरी तक होंगी.

3 चरणों में 11 खेलो की होंगी प्रतियोगिताएं

यह आयोजन तीन चरणों (ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर) में 11 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी. इसमें हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, खो-खो, तैराकी, टेबल टेनिस, मल्लखम्ब, कुश्ती, जूडो, शतरंज, वेटलिफ्टिंग शामिल हैं. चार चरणों (ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर) में 10 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. इसमें फुटबॉल, व्हालीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, पिटू, बास्केटबॉल, टेनिस, योगासन, रस्साकस्सी, कबड्डी शामिल हैं. आर्चरी, ताईक्वांडो, क्याकिंग- कैनोईंग, रोईंग, फैंसिंग, शूटिंग, थ्रो बॉल की प्रतियोगिताएं सीधे राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी.

अलग-अलग स्थलों पर होगी प्रतियोगिताएं

मध्यप्रदेश में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स में कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है. जिसमें अलग-अलग खेलों के लिए अलग-अलग स्थल रखा गया है. इसमें भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन,जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम और सागर शामिल हैं. भोपाल में एथलिटिक्स, फेंसिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट (पुरूष), रोविंग, कायाकिंग (कैनोइंग), स्विमिंग, शूटिंग, हॉकी (पुरूष), थ्रो-बॉल की प्रतियोगिता होगी. जबकि इंदौर में बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, स्वीमिंग होगी. शिवपुरी में महिला क्रिकेट. ग्वालियर में हॉकी (वुमेन), बैडमिंटन, पिट्टू. उज्जैन में मलखंब, योगासन, कबड्डी, टग ऑफ वॉर, रेसलिंग. जबलपुर में खो-खो, आर्चरी, रीवा में फुटबॉल, नर्मदापुरम में शतरंज, ताइक्वांडो और सागर में जूडो प्रतियोगिता होगी.

एमपी के 1.50 लाख खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

खेलो एमपी यूथ गेम्स चार चरणों में विकासखण्ड, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर किया जाएगा. इसमें प्रदेश के लगभग 1.50 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे. यूथ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राज्य टीम चयन में प्राथमिकता दी जाएगी.