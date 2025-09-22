हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे

छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे

Chhindwara News: घटना के बाद पुलिस पर बल प्रयोग और ज्वलनशील पदार्थ डालने के साथ अन्य धाराओं में यूथ कांग्रेस के 18 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 22 Sep 2025 03:46 PM (IST)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वोट चोरी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने रविवार (21 सितंबर) को शहर के फव्वारा चौक पर चुनाव आयोग के पुतले का दहन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा पुतले पर पेट्रोल छिड़कने से अचानक आग भड़क उठी और चार पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आकर झुलस गए.

हादसे में एसआई नारायण बघेल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि प्रआर युवराज रघुवंशी, आरक्षक सागर डेहरिया और विकास बैस भी झुलस गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मी पुतले को बुझाने और हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी आग अचानक तेज हो गई.

 

नहीं ली थी प्रदर्शन की इजाजत

एसपी अजय पांडे जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कोतवाली टीआई ने बताया कि युवक कांग्रेस ने इस आंदोलन के लिए प्रशासन से कोई स्वीकृति नहीं ली थी. एसडीएम कार्यालय से भी पुष्टि हुई कि आंदोलन की अनुमति नहीं थी. बगैर अनुमति प्रदर्शन करना अपराध की श्रेणी में आता है. पुलिस पर बल प्रयोग और ज्वलनशील पदार्थ डालने के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

18 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

इस घटना को लेकर पुलिस ने 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है. इनमें गोलू रघुवंशी, एकलव्य अहाके, उमेश चौहान, अर्पित तिवारी, अभिषेक गुप्ता, बबला पटेल, अनिमेष मालवी, गौरव पराते, जावेद खान, अभि मेहरा, पूर्णिमा वर्मा, हंसा दाढ़े, कार्तिक चौधरी, सरला सिसोदिया, सरिता कनौजिया, शक्ति डोले, मोहित रघुवंशी और सतीश राय शामिल हैं. इन सभी पर धारा 132, 121(1), 189(1)(बी), 287, 223 और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
Chhindwara News MP News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि कि शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि कि शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
शिक्षा
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget