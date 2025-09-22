छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वोट चोरी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने रविवार (21 सितंबर) को शहर के फव्वारा चौक पर चुनाव आयोग के पुतले का दहन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा पुतले पर पेट्रोल छिड़कने से अचानक आग भड़क उठी और चार पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आकर झुलस गए.

हादसे में एसआई नारायण बघेल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि प्रआर युवराज रघुवंशी, आरक्षक सागर डेहरिया और विकास बैस भी झुलस गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मी पुतले को बुझाने और हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी आग अचानक तेज हो गई.

जिला अस्पताल पहुँचकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाक़ात की उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।छिंदवाड़ा में युवक कांग्रेस द्वारा किया गया पुतला दहन प्रदर्शन पूरी तरह निंदनीय और शर्मनाक है। इस अराजक प्रदर्शन में हमारे पुलिस जवान घायल हुए। हिंसा और अराजकता ही कांग्रेस की पहचान बन चुकी है । pic.twitter.com/mKvNRBzhTX — Bunty Vivek Sahu (@buntyviveksahu) September 22, 2025

नहीं ली थी प्रदर्शन की इजाजत

एसपी अजय पांडे जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कोतवाली टीआई ने बताया कि युवक कांग्रेस ने इस आंदोलन के लिए प्रशासन से कोई स्वीकृति नहीं ली थी. एसडीएम कार्यालय से भी पुष्टि हुई कि आंदोलन की अनुमति नहीं थी. बगैर अनुमति प्रदर्शन करना अपराध की श्रेणी में आता है. पुलिस पर बल प्रयोग और ज्वलनशील पदार्थ डालने के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

18 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

इस घटना को लेकर पुलिस ने 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है. इनमें गोलू रघुवंशी, एकलव्य अहाके, उमेश चौहान, अर्पित तिवारी, अभिषेक गुप्ता, बबला पटेल, अनिमेष मालवी, गौरव पराते, जावेद खान, अभि मेहरा, पूर्णिमा वर्मा, हंसा दाढ़े, कार्तिक चौधरी, सरला सिसोदिया, सरिता कनौजिया, शक्ति डोले, मोहित रघुवंशी और सतीश राय शामिल हैं. इन सभी पर धारा 132, 121(1), 189(1)(बी), 287, 223 और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.