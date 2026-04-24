छिंदवाड़ा: कुत्ते के काटने पर कराई थी झाड़-फूंक, 3 महीने बाद करने लगी 'कुत्तों' जैसी हरकतें 

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के ग्राम टिपाखेड़ा (अतरिया) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां लापरवाही और अंधविश्वास एक महिला की जान पर भारी पड़ गया है. तीन महीने पहले एक आवारा कुत्ते के काटने के बाद सही इलाज के अभाव में महिला अब 'रेबीज' जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ गई है.

दरअसल, टिपाखेड़ा निवासी 50 वर्षीय जगवती बाई को जनवरी 2026 में एक आवारा कुत्ते ने काटा था. महिला के दामाद पूरन ऊंईके ने बताया कि घटना के बाद परिवार ने अस्पताल जाकर टीका लगवाने के बजाय गांव में ही झाड़-फूंक करवा ली. कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक तीन महीने बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी.

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पानी से डर, लोगों को काटने दौड़ रही महिला

परिजनों के अनुसार, महिला अब कुत्तों की तरह आवाजें निकालने और वैसी ही गतिविधियां करने लगी है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि महिला अब पानी देखकर डर (हाइड्रोफोबिया) रही है और घर के सदस्यों और अन्य लोगों को काटने के लिए दौड़ रही है. महिला की हालत बेकाबू होते देख परिजन उसे तामिया सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर कर दिया है.

डॉक्टरों की सलाह: लापरवाही पड़ सकती है भारी

अस्पताल के डॉक्टर दिनेश पलास ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है. यदि कुत्ता काटने के तुरंत बाद एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) न लगवाई जाए, तो संक्रमण दिमाग तक पहुंचने के बाद मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाता है. उन्होंने जनता से अपील की है कि कुत्ता या बिल्ली के काटने पर किसी भी तरह के घरेलू उपचार या झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें और सीधे सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क टीका लगवाएं.

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