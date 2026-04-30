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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशChhindwara News: भरे मंडप में दूल्हे को छोड़ प्रेमी से लिपटी दुल्हन, पहनाई वरमाला, सदमे में लौटा दूल्हा

Chhindwara News: भरे मंडप में दूल्हे को छोड़ प्रेमी से लिपटी दुल्हन, पहनाई वरमाला, सदमे में लौटा दूल्हा

Chhindwara News In Hindi: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के मंडप में दुल्हन ने दूल्हे की बजाय अपने प्रेमी को वरमाला पहना दी.

By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Apr 2026 05:12 PM (IST)
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बॉलीवुड फिल्म 'थ्री इडियट्स' (3 Idiots) का वो मशहूर सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें दुल्हन शादी की वेदी छोड़कर गेट पर खड़ी कार में प्रेमी के साथ भाग जाती है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बिल्कुल इसी से मिलता-जुलता एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.

यहां सजे-धजे मंडप में एक दुल्हन ने दूल्हे की बजाय भरी महफिल में अपने प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी. इस घटना के बाद दूल्हे और उसके परिवार के अरमानों पर पानी फिर गया और बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा घटनाक्रम छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ थाना क्षेत्र के मुजावर गांव का है. घटना 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात की है. जानकारी के मुताबिक, परासिया से एक युवक बड़े अरमानों के साथ अपनी बारात लेकर मुजावर पहुंचा था. बारात का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ, आतिशबाजी हुई और मेहमानों का खाना-पीना भी शुरू हो गया. हर तरफ खुशियों का माहौल था.

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प्रेमी के गले में डाली वरमाला और लिपट गई

कुछ देर बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई. दूल्हा सज-धज कर स्टेज पर पहुंच चुका था. जब दुल्हन को स्टेज की तरफ लाया जा रहा था, तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया. दुल्हन स्टेज पर जाने की बजाय पंडाल में खड़े अपने प्रेमी के पास पहुंच गई और वरमाला उसके गले में डाल दी. इतना ही नहीं, वह सबके सामने प्रेमी से लिपट भी गई.

वधू पक्ष ने प्रेमी की जमकर कर दी पिटाई

इस अचानक हुए घटनाक्रम से पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया. स्थिति बिगड़ती देख वधू पक्ष के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीच मंडप में ही उस प्रेमी युवक और युवती की पिटाई शुरू कर दी. यह सब देखकर दूल्हे और उसके परिवार के होश उड़ गए. दूल्हे ने तुरंत इस शादी से साफ इनकार कर दिया.

खाली हाथ लौटा दूल्हा, थाने में शिकायत

दूल्हे के इनकार के बाद शादी रद्द कर दी गई. वर पक्ष ने लड़की को दी गई पैर-पट्टी (पायल), अंगूठी और मोबाइल वापस ले लिया और खाली हाथ वापस लौट गए. बताया जा रहा है कि युवती का उस युवक के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार के दबाव में वह शादी के लिए राजी हो गई थी. इस पूरे ड्रामे और बेइज्जती के बाद वर पक्ष ने उमरेठ थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है.

कानूनी रूप से दूल्हे के पास क्या हैं विकल्प?

  • इस मामले पर अधिवक्ता अनुराग जायसवाल का कहना है कि दूल्हे के पास अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता खुला है.
  • वह इस मामले में धोखाधड़ी (Fraud) और मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) का केस दर्ज करा सकता है.
  • सार्वजनिक अपमान के लिए सिविल डिफेमेशन (Defamation) का केस भी किया जा सकता है.
  • इसके अलावा, शादी की तैयारियों में खर्च हुए पैसे और सामान की लिस्ट बनाकर कानूनी नोटिस भी भेजा जा सकता है.

बता दें कि छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में एक साल के भीतर यह इस तरह का दूसरा मामला है. इससे पहले 22-23 फरवरी 2025 को खिरसाडोह के एक लॉन में रेलवे में कार्यरत एक दूल्हे को खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि फेरों के समय दुल्हन बेहोश हो गई थी और बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया था.

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Published at : 30 Apr 2026 05:12 PM (IST)
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