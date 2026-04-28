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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछिंदवाड़ा: में बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई कार, हज यात्रियों को विदा कर लौट रहे 3 लोगों की मौत

छिंदवाड़ा: में बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई कार, हज यात्रियों को विदा कर लौट रहे 3 लोगों की मौत

Chhindwara News In Hindi: छिंदवाड़ा में नागपुर से लौटते समय कार पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में तीन की मौत हो गई है और तीन गंभीर रूप से घायल है. पुलिस घटना का कारण नींद या तेज रफ्तार माना जा रहा है.

By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 10:51 AM (IST)
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छिंदवाड़ा जिले में आज (28 अप्रैल) सुबह एक हृदयविदारक सड़क हादसा सामने आया है. नागपुर से हज यात्रियों को छोड़कर वापस लौट रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. यह दुर्घटना सुबह लगभग 05:30 से 06:00 बजे के मध्य हुई, जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, सिंगोड़ी का यह परिवार अपने परिजनों को हज यात्रा के लिए नागपुर छोड़कर वापस लौट रहा था. कार क्रमांक MP13-AJ-4849 जैसे ही छिंदवाड़ा मार्ग पर पहुंची, सुबह के वक्त अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई.

हादसे में तीन की मौत और तीन घायल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान निम्नानुसार हुई है. सिवानी के रहने वाली हजरा बानो (48 वर्ष), सिंगोड़ी के रहने वाले अलमीर, सिंगोड़ी की रहने वाली मिनाजआदि. वहीं, इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिनके नाम रमजान, शहद बी और आसमीन बानो बताए जा रहे हैं. घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

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घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. शुरुआती कयासों के अनुसार, दुर्घटना का कारण सुबह के वक्त चालक को नींद की झपकी आना या तेज रफ्तार हो सकता है. इस हादसे की खबर मिलते ही सिंगोड़ी और सिवनी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडेय ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वही 3 अन्य घायल है.

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Published at : 28 Apr 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Road Accident Police Chhindwara News MP News Nagpur News MADHYA PRADESH
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