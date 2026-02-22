MP: पिपरिया- छिंदवाड़ा रूट पर खतरनाक मोड़ पर हादसा, बस पलटने से 10 यात्री घायल, 3 की हड्डी टूटी

मध्य प्रदेश स्थित पिपरिया-छिंदवाड़ा रूट पर भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है. जानकारी मिली है कि छिंदवाड़ा मार्ग पर 22 फरवरी को एक भीषण सड़क हादसा तब हुआ, जब पिपरिया से छिंदवाड़ा आ रही महाकाल ट्रेवल्स की बस रेनीखेड़ा ग्राम के पास खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दुर्घटना में करीब 10 यात्री घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही माहुलझिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.

कैसे हुआ हादसा?

जिन्होंने ये हादसा देखा, उन्होंने बताया कि बस पिपरिया से छिंदवाड़ा की ओर जा रही थी. रेनीखेड़ा ग्राम के समीप एक तीखा मोड़ है जिस पर गाड़ी तेज गति में होने के कारण चालक संतुलन खो बैठा और अनियंत्रित होते ही बस सड़क किनारे पलट गई. ये हादसा सुबह करीब 10-11 बजे के आसपास बताया जा रहा है.

वहीं थाना प्रभारी रवींद्र पवार ने भी हादसे की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा मोड़ पर संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ है. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिससे सही समय पर मदद उन तक पहुंचाई जा सकी. मौके पर पहुंची टीम ने शीघ्रता से घायलों को बाहर निकाला और प्राथमिक सहायता दी.

हादसे में 10 घायल, 3 लोगों की टूटी हड्डी

हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल तामिया अस्पताल भेजा गया. जानकारी के अनुसार कुल 10 यात्री घायल हुए हैं जिनमें से 3 यात्रियों को गंभीर फ्रैक्चर की चोट आई है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

पुलिस कार्रवाई और जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोड़ की स्थिति और सड़क की बनावट की भी जांच की जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.