पेंच नेशनल पार्क के पास बाघ का हमला, युवक की मौत पर बवाल, ग्रामीणों ने की आगजनी और तोड़फोड़
Chhindwara News In Hindi: पेंच नेशनल पार्क के जमतरा गेट पर बीती रात बाघ के हमले में युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गए. ग्रामीणों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया.
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित पेंच नेशनल पार्क के जमतरा गेट पर बीती रात उस समय हालात तनावपूर्ण बन गए, जब बाघ के हमले में एक ग्रामीण की जान चली गई. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने न केवल जमतरा गेट पर जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि वहां आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया. ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम और अधिकारियों को करीब तीन घंटे तक घेरे रखा.
चांद पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाहरझिर थोटा निवासी दिनेश (पिता पुसू सेवतकर) पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि हमला इतना अचानक था कि युवक को संभलने का मौका नहीं मिला. बाघ युवक के शव को खींचकर घने जंगलों (कोर एरिया) के भीतर ले गया. जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी, सैकड़ों की संख्या में लोग जमतरा गेट पर एकत्रित हो गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा.
प्रशासनिक अमला और पुलिस बल तैनात
घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम प्रभात मिश्रा, एसडीओ अतुल पारधी सहित चांद और चौरई थाने का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने कई घंटों तक ग्रामीणों को समझाने और शांत करने का भरसक प्रयास किया. हालांकि, रात 12 बजे तक हंगामा जारी रहा और बाघ की मौजूदगी के कारण युवक का शव भी बरामद नहीं किया जा सका था.
6 महीने में 4 जानें, सुरक्षा पर उठे सवाल
क्षेत्रीय जनता का आक्रोश जायज नजर आता है क्योंकि पिछले 6 महीने के भीतर पेंच के बफर और कोर एरिया में बाघ के हमले की यह चौथी बड़ी घटना है. किशनपुर, नाहरझिर और थोटा माल जैसे क्षेत्रों में लगातार हो रही मौतों से ग्रामीण दहशत में हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं: हमलावर बाघ को तत्काल पकड़ा जाए, आबादी वाले क्षेत्रों में फेंसिंग (तारबंदी) की जाए और मृतक के परिवार को अविलंब उचित मुआवजा दिया जाए.
घटना के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
पेंच पार्क के उपसंचालक पुनीत गोयल ने बताया कि कल गश्त के दौरान पार्क के कोर एरिया में कर्मचारियों को युवक का शव दिखाई दिया. इसके पुलिस को सूचना दी गई गई. ग्रामीणों की सहायता से युवक की शिनाख्त की गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पार्क के जमतरा गेट को नुकसान पहुंचाया. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को समझाइश दी गई. मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की प्रक्रिया की जा रही है.
चौरई एसडीएम प्रभात मिश्रा ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचे, जहां वन्य प्राणी के हमले से एक युवक की मौत से ग्रामीण गुस्साए थे. ग्रामीणों को समझाइश देने के बाद मामला शांत कराया गया.
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Source: IOCL