AI का खौफनाक चेहरा, दो बच्चियों ने मिलकर क्लासमेट की अश्लील तस्वीरें बनाईं, कर दीं वायरल

मध्य प्रदेश: सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का मेल जहां तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, वहीं 'कच्ची उम्र' में इसके दुरुपयोग ने समाज को झकझोर कर रख दिया है. पिछले दिनों छिंदवाड़ा शहर में एआई तकनीक के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें दो नाबालिग लड़कों ने अपनी ही परिचित नाबालिग लड़कियों की सामान्य तस्वीरों को एआई टूल्स की मदद से अश्लील (Deepfake) बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पहले अपनी परिचित लड़कियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनकी सामान्य तस्वीरें चुराईं. इसके बाद मोबाइल ऐप्स और एआई तकनीक का उपयोग कर उन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें बेहद आपत्तिजनक रूप दे दिया.

व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर की वायरल

इन तस्वीरों को न केवल दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया, बल्कि इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी पोस्ट कर दिया गया. जब पीड़ितों को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने परिजनों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. कोतवाली टीआई आशीष कुमार के साइबर से मिली शिकायत के आधार पर इस मामले में कार्यवाही की गई है. इसमें दो आरोपी हैं, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे युवक की तलाश जारी है.

BNS और IT एक्ट के तहत केस दर्ज

दोनों नाबालिगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस की साइबर टीम अब जब्त किए गए मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि यह आपत्तिजनक सामग्री और कितने लोगों तक पहुंची है. साथ ही, इंटरनेट से उन तस्वीरों को स्थायी रूप से हटवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

इस घटना के बाद छिंदवाड़ा साइबर सेल ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें तकनीक के नैतिक उपयोग के बारे में शिक्षित करें.

प्राइवेसी सेटिंग्स रखें सख्त

युवाओं को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को सख्त रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.