हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशChhindwara News: डेढ़ साल से फाइलों में दबा था 'हक', कलेक्टर की फटकार के बाद 5 परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी

Chhindwara News: डेढ़ साल से फाइलों में दबा था 'हक', कलेक्टर की फटकार के बाद 5 परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी

Chhindwara News In Hindi: छिंदवाड़ा में कलेक्टर की जनसुनवाई में शशि लाहौरिया नामक महिला ने अधिकारियों की लापरवाही उजागर की. उनके पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का मामला डेढ़ साल से अटका था.

By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 25 Feb 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पीड़ित महिला ने अधिकारियों की लापरवाही को कलेक्टर के सामने बेबाक अंदाज में बेनकाब कर दिया. कलेक्टर हरेंद्र नारायण के सख्त रुख के बाद डेढ़ साल से अटका मामला महज कुछ घंटों में हल होने की राह पर आ गया और अब 5 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति मिलना तय हो गया है.

पीड़ित शशि लाहौरिया ने बताया कि उनके पति अशोक लाहौरिया सफाई कर्मी के पद पर पदस्थ थे. डेढ़ साल पहले उनके निधन के बाद से वे अपने बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रही थीं. विभाग की फाइलें भोपाल से छिंदवाड़ा के बीच ही अटकी रह गईं. अधिकारी मामले को संविलियन और प्रतिनियुक्ति के तकनीकी दांव-पेंच में उलझाकर पीड़ित को गुमराह करते रहे.

 जनसुनवाई में फूटा गुस्सा, CMHO तलब

जनसुनवाई में जब शशि लाहौरिया ने तेज आवाज में अपनी व्यथा सुनाई तो कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने तत्काल संज्ञान लिया. उन्होंने मौके पर ही CMHO डॉ. नरेंद्र गोन्नारे को तलब किया और आनन-फानन में आदेश जारी करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने दोटूक कहा कि यदि कल-परसों तक काम नहीं हुआ तो सीधे 26 तारीख को उनके पास रिपोर्ट करें.

 विभागों के बीच फंसी थी फाइल

जांच में सामने आया कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के बीच विवाद था कि नियुक्ति कौन देगा. मेडिकल कॉलेज का दावा था कि संविलियन नहीं हुआ, जबकि स्वास्थ्य विभाग फाइलें वापस भेज रहा था. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भोपाल से हुए पत्राचार में पुष्टि हो गई है कि संविलियन नहीं हुआ, इसलिए अब स्वास्थ्य विभाग ही एक-दो दिन में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा.

 एक महिला की हिम्मत से 5 परिवारों को राहत

शशि लाहौरिया की इस लड़ाई का सुखद नतीजा यह रहा कि विभाग अब उनके साथ-साथ 5 अन्य पीड़ित परिवारों के मामलों का भी तत्काल निराकरण कर रहा है. CMHO ने स्वीकार किया कि दस्तावेजों की कमी के कारण ये मामले लंबित थे, जिन्हें अब प्राथमिकता पर हल किया जा रहा है.

Published at : 25 Feb 2026 01:47 PM (IST)
Chhindwara News MP News
