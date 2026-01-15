लुटेरी दुल्हन गैंग का सनसनीखेज खुलासा, प्रेमी को भाई बताकर ससुराल बुलाया, पति को लूटकर हुई फरार

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र में ठगी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसने फिल्मी पटकथाओं को भी पीछे छोड़ दिया है. यहां एक शातिर गिरोह ने दूसरी शादी की बाट जोह रहे एक व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए 'लुटेरी दुल्हन' के माध्यम से उसे लूट लिया.

ग्राम सिमरिया सागर निवासी मधु विश्वकर्मा, जिनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, घर बसाने के लिए एक सुयोग्य जीवनसाथी की तलाश में थे. इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ठग गिरोह ने एक सोची-समझी साजिश रची और एक महिला को फर्जी पत्नी बनाकर उनके जीवन में दाखिल कर दिया.

साजिश का ताना-बाना

इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार कोठार निवासी बलराम नागवंशी था. उसने मधु को शादी का झांसा दिया और अपने साथी शिवजी टांडेकर, मुकेश यदुवंशी के साथ मिलकर संध्या विश्वकर्मा को मधु के सामने पेश किया. शादी के नाम पर बलराम ने पीड़ित मधु से 10 हजार रुपये लिए और संध्या को उसकी पत्नी बनाकर विदा कर दिया.

योजना के मुताबिक, संध्या करीब 15-20 दिनों तक मधु के घर में पत्नी बनकर रही ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो. विश्वास जीतने के बाद संध्या ने अपने असली बॉयफ्रेंड को अपना 'छोटा भाई' बताकर ससुराल बुलाया. बीती 10 जनवरी को मौका पाकर संध्या और उसका प्रेमी घर में रखी बाइक, चांदी की चेन, मोबाइल फोन और यहां तक कि घर का कीमती सामान व राशन लेकर रफूचक्कर हो गए.

पुलिस की मुस्तैदी और गिरफ्तारी

जब मधु को अहसास हुआ कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है, तो उसने तत्काल नवेगांव थाने में गुहार लगाई. थाना प्रभारी तरुण मरकाम के नेतृत्व में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की. पुलिस ने घेराबंदी कर गिरोह के चार सदस्यों—संध्या विश्वकर्मा, बलराम नागवंशी, मुकेश यदुवंशी और शिवजी टांडेकर—के खिलाफ नई न्याय संहिता की धारा 83, 61(2), 303(2), 318(3) और 3(5) के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

प्रेमी अभी भी फरार

हालांकि, मुख्य आरोपी महिला का प्रेमी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. यह मामला दिखाता है कि कैसे ठग गिरोह भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है.