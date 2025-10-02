छिंदवाड़ा जिले के धनोरा चौकी क्षेत्र के ग्राम नांदनवाड़ी में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया. यहां एक शिक्षक दंपत्ति ने चौथा बच्चा होने पर नौकरी जाने के डर से अपने तीन दिन के मासूम शिशु को जंगल में पत्थरों के नीचे दबाकर छोड़ दिया. लेकिन किस्मत से बच्चे की जिंदगी बच गई.

ग्रामीणों ने बताया कि जंगल से रोने की आवाज सुनाई दी. जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि पत्थरों के नीचे दबा एक शिशु तड़प रहा था. तत्काल ग्रामीणों ने पत्थर हटाकर बच्चे को बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. बच्चे को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनोरा लाया गया और फिर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के अनुसार शिशु फिलहाल सुरक्षित है.

शिक्षक दंपत्ति ने रची साजिश

धनोरा पुलिस के अनुसार आरोपी पिता बबलू डांडोलिया और मां राजकुमारी डांडोलिया मूल रूप से ग्राम सिधौली थाना तामिया निवासी हैं। दोनों अमरवाड़ा में रहते हुए नांदनवाड़ी प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनके पहले से तीन बच्चे हैं – दो बेटियां और एक बेटा। शासन के नियमों के अनुसार दो से अधिक संतान वाले शासकीय कर्मचारी कई सुविधाओं के पात्र नहीं रहते, इसी डर से दंपत्ति ने चौथे बच्चे की गर्भावस्था छिपाई।

जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर की रात घर पर ही प्रसव हुआ, लेकिन महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद लौटने पर दोनों ने षड्यंत्र रचकर मासूम को जंगल में फेंक दिया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने केवल धारा 93 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है, जबकि यह मामला बच्चे की हत्या की कोशिश के तहत धारा 109 बीएनएस में आना चाहिए था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को बचा रही है.

ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और स्थानीय बुद्धिजीवियों ने चेतावनी दी है कि वे शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. उनका कहना है कि यदि ऐसे मामलों पर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं फिर दोहराई जा सकती हैं. यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज को भी झकझोरती है कि नौकरी और नियमों के डर से कोई मां-बाप अपने ही मासूम के जीवन से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं.