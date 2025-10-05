हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'सरकार बेहद असंवेदनशील, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें' , कफ सिरप मामले पर बोले जीतू पटवारी

Indore News: कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार बेहद असंवेदनशील है. जब तमिलनाडु ने कहा कि कफ सिरप में कुछ ऐसे तत्व थे जो बच्चों की मौत का कारण बन रहे थे, तब भी सरकार उसे क्लीन चिट देती रही.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की मौत के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पर ले लिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार बेहद संवेदनशील है. जब तमिलनाडु ने कहा कि सिरप में जहरीले केमिकल हैं, जिनसे बच्चों की मौत हुई, सरकार ने उसे क्लीन चिट क्यों दी. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.

बता दें कि सबसे ज्यादा कफ सिरप से मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, जबकि राजस्थान में भी कई बच्चों की मौतें कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से हुईं हैं. इस मामले में अन्य राज्यों में दवाओं के सैम्पल की जांच की जा रही है.

जीतू पटवारी का बयान

कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने कहा कि सरकार बेहद असंवेदनशील है. जब तमिलनाडु ने कहा कि कफ सिरप में कुछ ऐसे तत्व थे जो बच्चों की मौत का कारण बन रहे थे, तब भी सरकार उसे क्लीन चिट देती रही. अगर सरकार में थोड़ी भी शालीनता है, तो उसे अभी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए.क्या सरकार को हत्या का लाइसेंस दे दिया गया है? मेरा मानना ​​है कि स्वास्थ्य मंत्री को अभी उनके पद से हटा देना चाहिए.

तमिलनाडु की श्रीशन फर्मास्युटिकल ने बनाया है कोल्ड्रिफ सिरप

बच्चों की मौत के बाद हरकत में आई मोहन यादव सरकार ने काफ सिरप बनाने वाली श्रीशन फर्मास्युटिकल पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. तमिलनाडु औषधि विभाग ने रिपोर्ट भेजी कि दवा में ऐसे केमिकल हैं जो बच्चों की मौत का कारण हैं. प्रदेश में इस सिरप की सप्लाई और बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गयी है. बता दें कि अकेले छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं. जिस पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की थी.

Published at : 05 Oct 2025 02:53 PM (IST)
