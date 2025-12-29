छिंदवाड़ा: 'कफ सिरप कांड' में हुई 11वीं गिरफ्तारी, पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को दबोचा

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 'जहरीला कफ सिरप कांड' में एसआईटी (SIT) ने 11वीं बड़ी गिरफ्तारी करते हुए रसेला मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल रसेला को जेल भेज दिया है. जांच में खुलासा हुआ कि उमरेठ मोरडोंगरी निवासी साढ़े तीन वर्षीय मासूम मयंक सूर्यवंशी की मौत इसी स्टोर से खरीदे गए जानलेवा 'कोल्ड्रिफ' सिरप के कारण हुई थी.

आरोपी ने न केवल स्टॉक का हिसाब छिपाया, बल्कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई अन्य कफ सिरप की जगह कोल्ड्रिफ कफ सिरप दी गई. इस वजह से मासूम की जान चली गई. इस जहरीले सिरप के कारण 24 मासूमों की जान गई. इस भीषण कांड ने कई घरों के चिराग बुझा दिए.

सिरप से मरने वाले बच्चे

इस सिरप कांड में जान गंवाने वाले बच्चों में मयंक सूर्यवंशी (3.5 वर्ष), दिव्यांशु यदुवंशी (6 वर्ष), आतिया खान (7 वर्ष), शिवम राठौर (4 वर्ष), दिव्यांशु उईके (3 वर्ष), विधी डेहरिया, सत्या पवार (8 वर्ष), अदनान खान (5 वर्ष), उसैद खान (4 वर्ष), ऋषिका पीपरे (5 वर्ष), सेहरिश सैयद अली (6 माह), चंचलेश यदुवंशी (7 वर्ष), विकास यदुवंशी (3 वर्ष) का नाम शामिल है.

इसके अलावा संध्या बोसम (1 वर्ष), योगिता ठाकरे (2 वर्ष), धानी डेहरिया (1 वर्ष), जयुषा यदुवंशी (2 वर्ष), वेदांश पवार (2 वर्ष), गार्विक पवार (1 वर्ष), हितांश सोनी (5 वर्ष), अंबिका विश्वकर्मा (3 वर्ष), आराध्या यदुवंशी, प्रांशु लोधी और पीयूष ने अपनी जिंदगी खो दी थी. लगभग 45 दिनों के भीतर इन 24 मासूमों की जिंदगियां छीन ली गई.

तमिलनाडु से लेकर परासिया तक गिरफ्तारियों का सिलसिला

इस भीषण हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी (SIT) ने अब तक कड़ियां जोड़ते हुए 11 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है. जांच की शुरुआत 4 अक्टूबर को बीएमओ की शिकायत पर डॉ. प्रवीण सोनी पर दर्ज प्रकरण से हुई, जिन्हें अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. इसके बाद एसआईटी की टीम तमिलनाडु पहुंची, जहाँ से 9 अक्टूबर को 'श्रीसन फार्मा' के मालिक जी. रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया.

कंपनी में जहरीले केमिकल की मिलावट की पुष्टि होने पर 15 अक्टूबर को केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी को भी तमिलनाडु से ही पकड़ा गया. स्थानीय स्तर पर दवा वितरण के जाल को तोड़ते हुए एसआईटी ने 14 अक्टूबर को 'अपना मेडिकल' के फार्मासिस्ट सौरभ सोनी और संचालक राजेश सोनी को गिरफ्तार किया.

इसके बाद 27 अक्टूबर को कंपनी के एमआर सतीश वर्मा और 4 नवंबर को 'अपना मेडिकल' की संचालिका ज्योति सोनी की गिरफ्तारी हुई. जांच का दायरा तब और बढ़ा जब 20 नवंबर को चेन्नई से केमिकल सप्लायर शैलेन्द्र पंड्या को दबोचा गया, जिसने सिरप के लिए घातक रॉ मटेरियल सप्लाई किया था.

पुलिस ने मेडिकल संचालक को भेजा जेल

इधर, कुंडीपुरा पुलिस ने अलग से अपराध दर्ज कर आशीर्वाद मेडिकल के संचालक अनिल मिश्रा और अशोक मिश्रा को भी सलाखों के पीछे भेजा. कार्रवाई की ताजा कड़ी में 28 दिसंबर को परासिया के 'रसेला मेडिकल' के संचालक अनिल रसेला को गिरफ्तार किया गया है.

रसेला पर न केवल प्रतिबंधित दवा बेचने, बल्कि 22 शीशियों का रिकॉर्ड छिपाने और मासूम मयंक की मौत का सीधा आरोप है. एसआईटी अब उन ड्रग इंस्पेक्टरों और उच्च अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है, जिन्होंने इस 'मौत के सिरप' को बाजार में आने की अनुमति दी.

जांच में पुष्टि हुई कि सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा सुरक्षित मानक से 500 गुना अधिक थी. इस मामले में शासन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही कर आगे जांच में जुटी है.