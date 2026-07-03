Chhindwara News: छिंदवाड़ा में पैर छूने पर आक्रामक हुआ हाथी, 2 युवकों को किया जख्मी

अमरकंटक से भ्रमण पर निकले महावत दल के चौरई (छिंदवाड़ा) पहुंचने पर एक बड़ा हादसा होते हुए देखा गया. गुरुवार (2 जुलाई) को केंड़ा होते हुए चौरई मंडी के पास पहुंचे एक हाथी की चपेट में आकर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. बताया गया है कि पैर छुए जाने से हाथी को अचानक आक्रामक होते देखा गया. घटना के बाद मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद महावत दल की तरफ से किसी तरह हाथी को काबू में कर लिया गया. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

पैर कुचला, सूंड से फेंका

मिली जानकारी के अनुसार, चौरई के गुरैया निवासी प्रदीप कहार और राकेश यादव की तरफ से हाथी के पैर छूकर उसे बिस्किट खिलाए जाने की कोशिश की जा रही थी. इसी दौरान हाथी को आक्रामक होते देखा गया. आक्रामक हाथी की चपेट में आकर एक युवक का पैर कुचल दिया गया, तो वहीं दूसरे युवक को सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया गया.

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नशे में थे युवक, मना किए जाने पर भी नहीं मानी बात

महावत दल के सदस्य गणेश वासुदेव की ओर से बताया गया कि बारिश होने के कारण उन लोगों को एक मकान में छिपना पड़ा था और हाथी चौरई मंडी के पास ही मौजूद था. इसी दौरान शराब के नशे में आए युवकों की तरफ से हाथी को बिस्किट खिलाए जाने का प्रयास किया गया. महावत दल के बाबाओं की तरफ से उन्हें काफी मना किया गया, फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई और हाथी की सूंड में हाथ लगा दिया गया, जिसके बाद उन्हें उठाकर फेंक दिया गया.

इस हादसे के बाद पचमढ़ी और उज्जैन की तरफ रवाना हो रहे साधुओं के दल की ओर से आम लोगों को हाथी से पर्याप्त दूरी बनाए जाने की चेतावनी दी जा रही है.

डीएफओ की तरफ से अस्पताल में की गई मुलाकात

डीएफओ स्वरूप दीक्षित की ओर से बताया गया कि घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की गई. घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से की गई बातचीत के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि घटना के समय घायल व्यक्ति अत्यधिक नशे की हालत में थे और हाथी के काफी करीब चले गए थे. इसी वजह से हाथी से टकराए जाने के कारण उनके पैरों में चोटें देखी गईं.

वन विभाग की तरफ से इस बात की भी गहन जांच की जा रही है कि संबंधित पक्षों (महावत दल) के पास हाथी को लेकर वैध ओनरशिप (स्वामित्व) और ट्रांजिट दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं.

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