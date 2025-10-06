छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने सी बच्चों की मौत मामले सरकार का एक्शन, कई अधिकारी किए सस्पेंड

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत के मामले में मोहन यादव सरकार ने एक्शन लिया है. स्वास्थ्य विभाग ने आईएएस अधिकारी ड्रग कन्ट्रोलर दिनेश मौर्य को पद से हटा दिया है. साथ ही तीन और अन्य अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने शोभित कोष्टा, उप औषधि नियंत्रक एवं नियंत्रण प्राधिकारी औषधि प्रशासन भोपाल, शरद जैन औषधि निरीक्षक जबलपुर और गौरव शर्मा औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा को निलंबित कर दिया है.

इससे पहले इस मामले में शनिवार (4 अक्टूबर) को सरकारी डॉक्टर होते हुए निजी क्लीनिक में प्रैक्टिस करने वाले प्रवीन सोनी को निलंबित किया गया है. लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किया.

प्रवीन सोनी ने ही बच्चों की लिखी थी दवा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, डॉक्टर प्रवीन सोनी ने निजी प्रैक्टिस के दौरान इलाज के लिए आए शिशुओं को ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब की, जिनके सेवन के बाद बच्चों को तेज बुखार और पेशाब में कठिनाई हुई. बाद में किडनी फेल होने के कारण बच्चों की मौत हो गई.

बिना जांच के लिखी दवा, बच्चों की तबीयत बिगड़ी

विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया है कि डॉक्टर ने शिशुओं की सही से जांच किए बिना ही दवाइयों का पर्चा लिखा, जिससे बच्चों की हालत बिगड़ी और यह एक घातक चूक साबित हुई. विभागीय जांच में पता चला कि अगर समय रहते उचित चिकित्सा दी जाती, तो इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी.

स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर लापरवाही मानते हुए डॉक्टर सोनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत दोषी माना गया है. आदेश के अनुसार, डॉक्टर सोनी को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

हालांकि, इस मामले में पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया. कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया थाने में तीन गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने बताया, "छिंदवाड़ा जिले के परासिया इलाके में पिछले कुछ दिनों से बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं. पता चला है कि ये मौतें गंभीर खांसी और जुकाम के कारण हुई हैं. इसके बाद, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने भी जांच की और रिपोर्ट सौंपी.

'कानूनी कार्रवाई जारी'

जांच में पता चला कि कफ सिरप में एक ऐसा यौगिक था, जिससे ये मौतें हुईं. इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है और दवाओं के सैंपल और अन्य संबंधित विवरणों के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है."