जिस घर में जनवरी महीने में शहनाई गूंजनी थी, आज वहां मातम पसरा है. जिस बेटे के सिर पर सेहरा बंधना था, आज वह भारत मां की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपटकर आया है. मध्यप्रदेश हॉकफोर्स के जांबाज इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने अपने 'परिवार' से पहले अपने 'फर्ज' को चुना और नक्सलियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया.

ज्वाइंट ऑपरेशन में सबसे आगे थे आशीष शहादत की यह घटना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सीमाओं (Tri-junction) से लगे राजनांदगांव के घने जंगलों में हुई. एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी पंकज श्रीवास्तव ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को बोर तालाब क्षेत्र में नक्सलियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी. इसके बाद बालाघाट हॉकफोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़ा संयुक्त अभियान (Joint Operation) शुरू किया.

इस ऑपरेशन में टीम का नेतृत्व खुद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा कर रहे थे. वे सबसे आगे थे, तभी नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया. भारी गोलीबारी के बीच आशीष डटे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश नक्सलियों की गोली उन्हें जा लगी और वे शहीद हो गए.

आरक्षक से इंस्पेक्टर तक का सफर और 'आउट ऑफ टर्न' प्रमोशन

शहीद आशीष शर्मा की बहादुरी की कहानी उनके करियर ग्राफ में साफ दिखती है. उन्होंने पुलिस विभाग में अपनी शुरुआत इंटेलिजेंस में आरक्षक (Constable) के पद से की थी. अपनी मेहनत और लगन के दम पर वर्ष 2016 में उनका चयन सब-इंस्पेक्टर (SI) के पद पर हुआ.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि विभाग ने उन्हें 'आउट ऑफ टर्न' प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया. उनके अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें दो बार वीरता पदकों (Gallantry Medals) से भी सम्मानित किया था. महज 29 साल की उम्र में ऐसी उपलब्धियां उनकी वीरता की गवाह हैं.

जनवरी में होनी थी शादी, टूट गए सारे सपने

इस शहादत का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि आशीष शर्मा अभी अविवाहित थे. पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, उनकी शादी तय हो चुकी थी और अगले ही महीने यानी जनवरी में उन्हें दूल्हा बनना था. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, निमंत्रण बांटे जाने की योजना थी, लेकिन एक एनकाउंटर ने खुशियों को गम में बदल दिया.

नियति की विडंबना देखिए, 29 साल का यह जांबाज अफसर, जिसे घोड़ी चढ़ना था, अब शहीद होकर अनंत यात्रा पर निकल गया है. उनकी शहादत पर पूरा देश और पुलिस महकमा गर्व भी कर रहा है और आंसू भी बहा रहा है.