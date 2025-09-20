मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ही परिवार के दो सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ये घटना छतरपुर के देरी गांव की है. मृतकों में 25 वर्षीय पिता और उसका दो साल का बेटा शामिल है. जबकि परिवार के अन्य दो सदस्य जिला अस्पताल में भर्ती हैं. बताया जा रहा है कि परिवार के चार सदस्यों की अचानक से पेट में दर्द होने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसमें दो की जान चली गई. मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, ''अभी सूचना मिली है कि देरी गांव में एक परिवार के दो लोगों की मौत हो गई है. इसमें 25 वर्षीय पिता और दो वर्षीय बच्चे की मौत की सूचना प्राप्त हुई है. मां और एक सात वर्षीय बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.''

Chhatarpur, Madhya Pradesh: Two members of a family—a 35-year-old father and a 2-year-old child—died under suspicious circumstances in Deri village. Cause of death is unknown. Investigations, medical examinations, and witness interviews are ongoing pic.twitter.com/xqcfJ9keOT — IANS (@ians_india) September 20, 2025

महिला ने बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी-पुलिस

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, ''अस्पताल में भर्ती महिला थोड़ा बोलने की स्थिति में है, जिनसे बात की गई है तो उनका ये कहना है कि किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह का कोई फैमिली में दबाव नहीं था और कोई भी असमान्यता घटित नहीं हुई है. उन्हें कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ पेट में दर्द शुरू हुआ और इस तरह की घटना हुई है.''

हमलोग मेडिकल करा रहे हैं- पुलिस

उन्होंने ये भी कहा, ''इसमें हमलोग मेडिकल करा रहे हैं. तहसीलदार और कार्यपालक दंडाधिकारी मौके पर आ रहे हैं. बाकी अन्य लोगों से भी बातचीत हो रही है. गवाह से पूछताछ जारी है. जैसे ही घटना स्पष्ट होती है तो फिर कहा जा सकता है कि आखिर क्या हुआ था. अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है.''

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा कि जो मुख्य गवाह हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं. वो पूरे घटनाक्रम में साथ में रही हैं, उस महिला का कहना है कि कोई भी असमान्यता घटित नहीं हुई है. गांव में किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का कोई विवाद, दबाव या परेशानी होने की बात उस महिला ने इनकार किया है. फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कोई साजिश है या कुछ और मामला है.