हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछतरपुर में पिता-पुत्र की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार के 2 सदस्य अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस

छतरपुर में पिता-पुत्र की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार के 2 सदस्य अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस

Chhatarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बाप-बेटे की मौत के बाद पुलिस की जांच जारी है. मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. महिला और एक बच्चा अस्पताल में भर्ती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 05:21 PM (IST)

मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ही परिवार के दो सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ये घटना छतरपुर के देरी गांव की है. मृतकों में 25 वर्षीय पिता और उसका दो साल का बेटा शामिल है. जबकि परिवार के अन्य दो सदस्य जिला अस्पताल में भर्ती हैं. बताया जा रहा है कि परिवार के चार सदस्यों की अचानक से पेट में दर्द होने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसमें दो की जान चली गई. मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, ''अभी सूचना मिली है कि देरी गांव में एक परिवार के दो लोगों की मौत हो गई है. इसमें 25 वर्षीय पिता और दो वर्षीय बच्चे की मौत की सूचना प्राप्त हुई है. मां और एक सात वर्षीय बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.'' 

महिला ने बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी-पुलिस

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, ''अस्पताल में भर्ती महिला थोड़ा बोलने की स्थिति में है, जिनसे बात की गई है तो उनका ये कहना है कि किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह का कोई फैमिली में दबाव नहीं था और कोई भी असमान्यता घटित नहीं हुई है. उन्हें कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ पेट में दर्द शुरू हुआ और इस तरह की घटना हुई है.'' 

हमलोग मेडिकल करा रहे हैं- पुलिस

उन्होंने ये भी कहा, ''इसमें हमलोग मेडिकल करा रहे हैं. तहसीलदार और कार्यपालक दंडाधिकारी मौके पर आ रहे हैं. बाकी अन्य लोगों से भी बातचीत हो रही है. गवाह से पूछताछ जारी है. जैसे ही घटना स्पष्ट होती है तो फिर कहा जा सकता है कि आखिर क्या हुआ था. अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है.''

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा कि जो मुख्य गवाह हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं. वो पूरे घटनाक्रम में साथ में रही हैं, उस महिला का कहना है कि कोई भी असमान्यता घटित नहीं हुई है. गांव में किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का कोई विवाद, दबाव या परेशानी होने की बात उस महिला ने इनकार किया है. फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कोई साजिश है या कुछ और मामला है.

Published at : 20 Sep 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Chhatarpur MP News MP POlice
