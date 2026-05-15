Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धार भोजशाला को संस्कृत शिक्षा केंद्र और सरस्वती मंदिर माना गया.

कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया, ASI को निर्देश.

वाग्देवी प्रतिमा भारत लाने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है.

मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान पर आवेदन दे सकता है.

धार भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली प्रतिक्रिया दी है. पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि भोजशाला का भोज तो हिन्दू ही खाएंगे. उन्होंने कहा कि हिन्दुओं की न्यायपालिका पर पूरी आस्था है लेकिन हिन्दुओं के अलावा किसी और की आस्था नहीं है.

उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की आस्था हमेशा न्यायपालिका पर रही है और अदालत के फैसले ने उनके विश्वास को और मजबूत किया है. साथ ही यह भी कहा गया कि अन्य पक्षों को भी न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास रखना चाहिए. आने वाले समय में मथुरा और काशी से जुड़े धार्मिक विवादों का भी समाधान होगा तथा 'एक दिन ऐसा भी आएगा जब मथुरा में खुलकर होली खेली जाएगी और काशी में भगवान शंकर का पूर्ण रूप से अभिषेक होगा.'

दूसरी ओर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला परिसर के बाहर स्थित मंदिर में हिंदू पक्ष के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए. फैसले के समर्थन में लोगों ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए और इसे लंबे संघर्ष की जीत बताया. परिसर के बाहर भगवा झंडे लहराए गए और समर्थकों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि यह फैसला उनकी आस्था और वर्षों की मांग के पक्ष में आया है.

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भोजशाला विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसले में कहा कि अदालत सभी वकीलों की आभारी है जिन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता की. कोर्ट ने कहा कि उसने मामले से जुड़े तथ्यों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कानून और संवैधानिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन किया है. अदालत ने टिप्पणी की कि पुरातत्व एक विज्ञान है और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों पर भरोसा किया जा सकता है.

धार-भोजशाला पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धार स्थित भोजशाला परिसर परमार वंश के राजा भोज के समय संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और वहां देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था. अदालत ने माना कि भोजशाला परिसर एक संरक्षित स्मारक है और यह मंदिर है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष को वहां पूजा का अधिकार देने की बात कही तथा केंद्र और राज्य सरकार के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से यह भी कहा कि परिसर में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया जाए.

अदालत ने वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाकर मंदिर में स्थापित करने के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार इस विषय पर विचार कर सकती है. वहीं मुस्लिम पक्ष को लेकर कोर्ट ने कहा कि यदि वे मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान चाहते हैं तो सरकार को आवेदन दे सकते हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि मस्जिद ऐसी जगह बनाई जाए जहां दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद न हो.

हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज की अनुमति दी गई थी. साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिसर के संरक्षण का कार्य जारी रखे.