हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: पति से झगड़े के बाद ग्वालियर गई महिला के साथ हुआ रेप, दोस्त के कहने पर आई थी पीड़िता

भोपाल: पति से झगड़े के बाद ग्वालियर गई महिला के साथ हुआ रेप, दोस्त के कहने पर आई थी पीड़िता

MP News: भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में 25 वर्षीय महिला के साथ उसके दोस्त के परिचित ने दुष्कर्म किया. महिला का उसके पति के साथ ऑफिस चले जाने पर झगड़ा हुआ था, जिससे नाराज हो कर वे ग्वालियर चली गई थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 09 Feb 2026 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय महिला के साथ उसके दोस्त के परिचित ने रेप किया. पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को बताया है कि उसने बीकॉम की पढ़ाई की है और साल 2021 तक इंडिगो एयरलाइंस की कर्मचारी रही. इसके बाद से वे अब पूरी तरह गृहिणी हैं. महिला ने बताया कि उसका अपने पति को बिना बताए ऑफिस चले जाने पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद ऑफिस से लौटने पर पति ने उससे मारपीट की थी. 

पति से झगड़े के बाद, दोस्त के कहने पर ग्वालियर गई महिला

यह 23 जनवरी को झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह नाराज होकर मंडीदीप चली गई. वहां से वापस भोपाल आई और ग्वालियर में रहने वाले अपने दोस्त नितिन भदौरिया से पति से झगड़े के बारे में मोबाइल पर बात की. नितिन ने उसे कहा कि वह ग्वालियर आ जाए. महिला के ग्वालियर आने के बाद नितिन उसे अपने घर ले गया, लेकिन उसके माता-पिता ने महिला को घर में रुकवाने से मना कर दिया. इसके बाद नितिन ने महिला को उस दिन एक होटल में रुकवाया और दूसरे दिन अपनी महिला दोस्त से मुलाकात करवाई.

महिला दोस्त ने अपने क्लाइंट पंकज शुक्ला नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात करवाई, जो उम्र में पीड़िता से काफी बड़ा था. पंकज उसे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में गमोरा होटल के पास एक फ्लैट जिसके बाहर सीएसके चौधरी के नाम से नेम प्लेट लगी थी वहां ले गया. इसके बाद 25 जनवरी की सुबह पंकज शुक्ला ने महिला को नाश्ता करवाया और रात को फिर फ्लैट पर पहुंच गया और बोला कि अब आराम से यहां पर रहो.

फ्लैट पर शराब पीने के बाद आरोपी ने किया रेप 

फ्लैट पर आरोपी उसके सामने ही शराब की बोतल खोलकर शराब पीने लगा. उसने महिला को पास बैठने के लिए कहा. यहां उसने पहले गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और जब महिला ने विरोध किया तो जबरन उसके साथ रेप किया. इसके बाद उसकी हत्या करने की धमकी दी. घटना के बाद पीड़ित महिला ने अपने दोस्त नितिन को कॉल किया तो उसने, महिला को वहां से निकलने के लिए कहा और उसे किसी तरह स्टेशन तक पहुंचाया. घटना के बाद वह किसी तरह स्टेशन पहुंची और यहां से पति को कॉल किया. 

पति उसे लेने के लिए स्टेशन आया और वह वापस भोपाल चली गई. भोपाल पहुंचने के बाद उसने पति को पूरी घटना से अवगत कराया साथ ही पति के साथ वहां भोपाल में शिकायत भी की. पुलिस ने मामला दर्ज कर केस डायरी ग्वालियर भेजी, जहां विश्वविद्यालय थाना में रविवार (9 फरवरी) को मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Input By : निशांत तिवारी
Published at : 09 Feb 2026 06:41 PM (IST)
