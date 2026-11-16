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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: बाइक टैक्सी से गिरकर डंपर की चपेट में आई महिला पत्रकार, मौके पर मौत

भोपाल: बाइक टैक्सी से गिरकर डंपर की चपेट में आई महिला पत्रकार, मौके पर मौत

भोपाल में बाइक टैक्सी से गिरने के बाद 25 वर्षीय महिला पत्रकार सपना कुमारी को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया. हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 08:49 AM (IST)
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय महिला पत्रकार की जान चली गई. वह बाइक टैक्सी से अपने ऑफिस जा रही थीं. इसी दौरान एक दूसरी बाइक के अचानक सामने आने से बाइक टैक्सी का संतुलन बिगड़ गया और महिला सड़क पर गिर गईं. तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया. हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना रविवार सुबह करीब 8 बजे कमला नगर थाना क्षेत्र के भदभदा चौराहे पर हुई. मृतका की पहचान सपना कुमारी के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली थीं और भोपाल में एक निजी न्यूज चैनल में पत्रकार के तौर पर काम करती थीं.

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कमला नगर थाना प्रभारी निरुपा पांडे ने बताया कि सपना बाइक टैक्सी से अपने ऑफिस जा रही थीं. इसी दौरान एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ने अचानक बाइक टैक्सी के सामने कट मार दिया.

अचानक सामने आई बाइक की वजह से बाइक टैक्सी चालक अपना संतुलन खो बैठा. इसके चलते सपना सड़क पर गिर गईं. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर ने उनके सिर को कुचल दिया. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद फरार हुए आरोपी

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हादसे के बाद बाइक टैक्सी चालक, दूसरी मोटरसाइकिल सवार और डंपर चालक मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

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पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सपना का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फुटेज के जरिए हादसे में शामिल वाहनों और उनके चालकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Nov 2026 08:49 AM (IST)
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MADHYA PRADESH NEWS Bhopal NEWS
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