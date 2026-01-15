भोपाल में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और लोडिंग गाड़ी की बीच टक्कर में 5 की मौत, 12 घायल

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया इलाके में गुरुवार सुबह (15 जनवरी) एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बैरसिया थाना क्षेत्र में विद्या विहार स्कूल के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक लोडिंग वाहन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

होशंगाबाद नहाने जा रहे थे सभी लोग

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग सिरोंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो विदिशा जिले में स्थित है. सभी लोग लोडिंग वाहन में सवार होकर होशंगाबाद नहाने के लिए जा रहे थे. रास्ते में बैरसिया के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से लोडिंग वाहन की सीधी टक्कर हो गई.

मौके पर मची चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सड़क पर चारों तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा इतना भीषण था कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. कुछ घायलों को निजी वाहनों से भी अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा.

घायलों का इलाज जारी

हादसे में घायल सभी लोगों को तत्काल बैरसिया और भोपाल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है. सूचना मिलते ही बैरसिया एसडीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि लोडिंग वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां तो नहीं थीं. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों और सभी घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.