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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, घर में काम करने वाले पर शक

भोपाल: रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, घर में काम करने वाले पर शक

भोपाल में राकेश अग्रवाल नाम के रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या उनके घर में ही कर दी गई. उन्होंने दो दिन पहले ही एक व्यक्ति को हाउस हेल्प के तौर पर रखा था, अब वह लापता है. पुलिस का शक उसी नौकर पर है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Sep 2026 09:42 AM (IST)
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार (30 सितंबर) की सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की उनके घर के अंदर ही गला रेतकर हत्या कर दी गई. रिटायर्ड अधिकारी राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे. प्रथम दृष्टया पुलिस को घर में काम करने वाले शख्स पर शक है. हत्या के बाद से वह गायब बताया जा रहा है.

मामला रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरजनगर का है. पुलिस को जांच में पता चला है कि राकेश अग्रवाल ने दो दिन पहले ही अपने घर पर काम करने के लिए एक हाउस हेल्प को रखा था. उसके घर आने के दो दिन बाद ही राकेश अग्रवाल की हत्या हो गई और अब वह नौकर भी गायब है.

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पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर संजय कुमार समेत पुलिस के सीनियर अधिकारी राकेश अग्रवाल के घर पहुंचे. प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने की बात सामने आई है. फॉरेंसिक की टीम भी मौका-ए-वारदात पर पहुंची है और सबूत जुटाने में लगी हुई है. इसके अलावा, पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है. साथ ही आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ जारी है.

हत्या के कारणों का नहीं चल सका पता

पुलिस को अभी तक हत्या के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है. सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आरोपी ने घर को सिलेंडर से उड़ाने की भी कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा. इसके बाद वह फरार हो गया. अब पुलिस नौकर की भी तलाश कर रही है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 30 Sep 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
MP News Bhopal NEWS
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