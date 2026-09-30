भोपाल: रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, घर में काम करने वाले पर शक

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार (30 सितंबर) की सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की उनके घर के अंदर ही गला रेतकर हत्या कर दी गई. रिटायर्ड अधिकारी राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे. प्रथम दृष्टया पुलिस को घर में काम करने वाले शख्स पर शक है. हत्या के बाद से वह गायब बताया जा रहा है.

मामला रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरजनगर का है. पुलिस को जांच में पता चला है कि राकेश अग्रवाल ने दो दिन पहले ही अपने घर पर काम करने के लिए एक हाउस हेल्प को रखा था. उसके घर आने के दो दिन बाद ही राकेश अग्रवाल की हत्या हो गई और अब वह नौकर भी गायब है.

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पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर संजय कुमार समेत पुलिस के सीनियर अधिकारी राकेश अग्रवाल के घर पहुंचे. प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने की बात सामने आई है. फॉरेंसिक की टीम भी मौका-ए-वारदात पर पहुंची है और सबूत जुटाने में लगी हुई है. इसके अलावा, पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है. साथ ही आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ जारी है.

हत्या के कारणों का नहीं चल सका पता

पुलिस को अभी तक हत्या के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है. सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आरोपी ने घर को सिलेंडर से उड़ाने की भी कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा. इसके बाद वह फरार हो गया. अब पुलिस नौकर की भी तलाश कर रही है.

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