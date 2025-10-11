भोपाल में पुलिस की बर्बरता! DSP के साले की पिटाई से मौत, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

भोपाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां गश्त पर निकली पुलिस ने एक युवक को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान उदित गायके के रूप में हुई है, जो बालाघाट में पदस्थ एक DSP का साला बताया जा रहा है. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस गश्त के दौरान कुछ युवकों को रोकती है. इसी दौरान उदित गायके को खड़ा कर उसके दोनों हाथों पर पुलिसकर्मी लगातार डंडे बरसाते हैं. मौके पर मौजूद उदित के दोस्तों ने भी पुलिस से उसे छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी.

हालत बिगड़ी, अस्पताल में मौत

पिटाई के बाद उदित की हालत मौके पर ही बिगड़ गई. उसे तुरंत एम्स भोपाल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवारवालों का कहना है कि उदित पूरी तरह स्वस्थ था और उसकी मौत पुलिस की मारपीट से हुई है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा सच

डीसीपी जोन 2 विवेक सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवक की मौत किन कारणों से हुई. उन्होंने कहा, “अगर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोटों के कारण मौत की पुष्टि होती है, तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.” उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है और पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है.

परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार

मृतक उदित गायके के मामा योगेश गावंडे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, “उदित हमारा इकलौता भांजा था, बहुत लाड़-प्यार से पाला था. उसकी ऐसी मौत किसी को न देखनी पड़े. दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए.” परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन CCTV फुटेज सामने आने के बाद सारा सच उजागर हो गया.

पुलिस अब मामले की हर एंगल से जांच करने की बात कह रही है, जिसमें कथित डिमांड वाले पहलू की भी पड़ताल होगी. फिलहाल पूरे प्रकरण ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. भोपाल पुलिस की यह बर्बरता अब सुर्खियों में है और लोग सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग कर रहे हैं.