भोपाल में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने नौसेना के दो जवानों की ली जान, आरोपी मौके से फरार

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रविवार (9 नवंबर) सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. परवलिया इलाके में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो नौसेना कर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक पूरी तरह कुचल गई और दोनों जवानों की जान हेलमेट पहनने के बावजूद नहीं बच सकी.

सुबह अभ्यास के लिए जा रहे थे दोनों जवान

मृतकों की पहचान विष्णु आर्य और आनंद कृष्णन के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से केरल के रहने वाले थे और फिलहाल परवलिया के रक्षा विहार कॉलोनी में अस्थायी रूप से रह रहे थे.

पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के दोनों अपनी मोटरसाइकिल से बोट क्लब की ओर जा रहे थे. वे रोज की तरह सुबह का अभ्यास करने निकल रहे थे, तभी परवलिया इलाके में सामने से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों जवान सड़क पर कई मीटर दूर जा गिरे. उनके हेलमेट तक टूट गए. हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की जांच, सीसीटीवी खंगाले जा रहे

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पूरी तरह कुचली हुई हालत में मिली, जिससे अंदेशा है कि किसी भारी वाहन ने टक्कर मारी होगी.

पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उस वाहन की पहचान की जा सके जिसने यह हादसा किया. साथ ही जिले की सभी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है.

दोनों मृतक नौसेना के जवान थे और भोपाल में तैनात थे. हादसे की खबर मिलते ही नौसेना मुख्यालय और उनके साथियों में शोक की लहर फैल गई. पुलिस ने शवों को हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों ने कहा कि वाहन चालक की जल्द पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा ताकि जवानों को न्याय मिल सके.