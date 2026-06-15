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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBhopal News: पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की थी तैयारी!

Bhopal News: पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की थी तैयारी!

Bhopal News In Hindi: मध्य प्रदेश एटीएस को आशंका है कि आतंकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के साथ अफगानिस्तान जाकर आतंकी प्रशिक्षण हासिल करने की तैयारी कर रहा था.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Jun 2026 05:11 PM (IST)
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मध्य प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन वुल्फ मॉड्यूल से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. भोपाल के काजी कैंप निवासी मोहम्मद फराज को इस मॉड्यूल का मुख्य आरोपी माना जा रहा है. जांच में सामने आया है कि फराज पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और उसके पास से संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं. 

एटीएस को आशंका है कि वह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के साथ अफगानिस्तान जाकर आतंकी प्रशिक्षण हासिल करने की तैयारी कर रहा था. फराज की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के देवबंद से नईम अब्दुल्ला और राजस्थान के अलवर से शाकिर मेव को गिरफ्तार किया गया है.

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नईम पर फराज का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर्स से कराने का आरोप है, जबकि शाकिर मेव मॉड्यूल में सेकंड-इन-कमांड की भूमिका निभा रहा था. एटीएस तीनों आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेजों और ऑनलाइन गतिविधियों की जांच के जरिए मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और संभावित नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

 

कांग्रेस कॉलोनी से मोहम्मद फराज गिरफ्तार

मोहम्मद फराज को एटीएस ने कांग्रेस कॉलोनी से गिरफ्तार किया था. फराज एक डॉक्टर के प्राइवेट क्लीनिक में काम करता था, उसकी पत्नी दीनी क्लास भी लेती थी. पड़ोसियों ने बताया कि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था. 

भोपाल बनता जा रहा गढ़

भोपाल शहर आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है. 9 मई 2023 को एटीएस ने भोपाल, छिंदवाड़ा और तेलंगाना में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था. हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) के 16 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया गया था. 10 संदिग्ध भोपाल से, एक छिंदवाड़ा से और 5 तेलंगाना से गिरफ्तार किए गए थे. इसके बाद 11 मई 2023 को एटीएस ने खुलासा किया कि पकड़े गए आतंकी शहर से सटे जंगलों में ट्रेनिंग कैंप चलाया करते थे.

भोपाल सेंट्रल जेल में कितने कुख्यात आतंकी बंद
आतंकी संगठन जेल में आतंकियों की संख्या
SiMi 23
PFI 21
Hut 17
JMB 4
SISI 4

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 15 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Pakistan MP News Bhopal News
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