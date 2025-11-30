मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर बैरसिया थाना क्षेत्र में रविवार को भोपाल-विदिशा राजमार्ग पर दो एसयूवी की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं एक शख्स इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल था, गाड़ियां इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं कि पहचानना मुश्किल था और सड़क पर मलबा बिखरा हुआ था. सभी पीड़ित एक ही एसयूवी में सवार होकर राज्‍य की राजधानी में एक दिन बिताने के बाद श्‍योपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे. पुलिस ने बताया कि पीड़ितों की पहचान अनीस साहब, खालिद भाई, साजिद भाई और नावेद भाई के रूप में हुई है. सभी श्योपुर के रहने वाले थे.

घायल रफाकत की हालत नाजुक

घटना के बाद परिवार के लोगों से संपर्क और स्‍थानीय रिकॉर्ड के जरिए नामों की पुष्टि की गई. एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति रफाकत गौरी को गंभीर चोटें हैं. उनका बैरसिया हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जांच में तेज गति और संभवत: घने कोहरे की वजह से कम दृश्‍यता को दुर्घटना का कारण बताया गया है. हालांकि, मैकेनिकल खराबी या ड्राइवर की गलती की संभावना को खारिज करने के लिए पूरी जांच चल रही है.

मौलाना महमूद मदनी के कार्यक्रम से लौटते समय हादसा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी मौलाना महमूद मदनी के भाषण में शामिल होने भोपाल आए थे. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, वे अपनी कार से श्योपुर लौट रहे थे. शनिवार रात भोपाल से 60 किलोमीटर दूर बैरसिया-नजीराबाद रोड पर उनका एक्सीडेंट हो गया. जब यह हादसा हुआ, तब गाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही थीं. हमने फोरेंसिक जांच के लिए दोनों एसयूवी जब्त कर ली है, और संबंधित धाराओं के तहत तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है.

रात में सावधानी बरतने की अपील

मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भोपाल जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके नतीजों से मौत के सही कारण का पता चलने की उम्मीद है. इलाके में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए, स्थानीय अधिकारियों ने गाड़ी चलाने वालों से ग्रामीण हाईवे पर, खासकर रात में, सावधानी बरतने की अपील की है.