हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल में ऑनलाइन प्यार का खौफनाक अंजाम, शादी की जिद करने पर युवती की गला घोंटकर हत्या

भोपाल में ऑनलाइन प्यार का खौफनाक अंजाम, शादी की जिद करने पर युवती की गला घोंटकर हत्या

Madhya Pradesh News: भोपाल में बक्से में मिली युवती की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. ऑनलाइन दोस्ती के बाद शादी के दबाव को लेकर विवाद बढ़ा और समीर ने गला घोंटकर हत्या कर दी.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 14 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

भोपाल में बक्से में मिली युवती की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि युवती और आरोपी समीर की दोस्ती एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. दोस्ती बढ़ी तो समीर उसे अपने घर ले आया. परिवार और पड़ोसियों को उसने युवती को अपनी दोस्त बताया था. पिछले करीब एक महीने से युवती समीर के घर पर ही रह रही थी.

शादी को लेकर बढ़ा विवाद

बताया जा रहा है कि युवती समीर से शादी करना चाहती थी. लेकिन समीर पहले से शादीशुदा था. युवती के घर आने के बाद समीर की पत्नी गुस्से में अपने मायके जबलपुर चली गई थी. इसी बात को लेकर घर में लगातार तनाव बना हुआ था. जब युवती ने शादी का दबाव बढ़ाया तो दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया.

7-8 फरवरी की रात गला घोंटकर हत्या

पुलिस के मुताबिक 7 और 8 फरवरी की दरमियानी रात समीर ने युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद करीब 8 से 10 घंटे तक शव को घर में ही रखा गया. बाद में 8 फरवरी को शव को एक बक्से में बंद कर वॉटर टैंक में ठिकाने लगा दिया गया. हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में आरोपी के परिवार ने भी साथ दिया.

परिवार के 4 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें मुख्य आरोपी समीर (22), उसका भाई साहिल (20), बहन सायमा (19) और मां शहनाज बी (53) शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि शव को ठिकाने लगाने में परिवार के सदस्यों ने मदद की थी. सभी आरोपी कमल नगर, करोंद भोपाल के पीले क्वार्टर इलाके के रहने वाले हैं.

पुलिस कर रही आगे की जांच

फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी या विवाद के दौरान अचानक वारदात को अंजाम दिया गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 14 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Online Dating App Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS
