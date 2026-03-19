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भोपाल में इन 4 दिन नहीं होगी मांस-मीट की बिक्री, अगर खुली मिलीं दुकानें तो तुरंत रद्द होगा लाइसेंस
Navratri 2026: भोपाल नगर निगम ने नवरात्रि, चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मांस-मछली की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है. नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा.
नवरात्रि के पावन पर्व पर भोपाल नगर निगम ने बड़ा ऐलान किया है. भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने दायरे में आने वाली मांस-मीट की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की गई है कि चैती चांद (20 मार्च), राम नवमी (27 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च) और बुद्ध जयंती (1 मई) को मीट-मछली की बिक्री पूर्ण रूप से बंद होगी.
वहीं, नगर निगम की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया और इन चार पर्वों पर मीट की दुकानें खोली गईं तो दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. दुकानदार पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है.
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Source: IOCL