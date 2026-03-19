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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल में इन 4 दिन नहीं होगी मांस-मीट की बिक्री, अगर खुली मिलीं दुकानें तो तुरंत रद्द होगा लाइसेंस

भोपाल में इन 4 दिन नहीं होगी मांस-मीट की बिक्री, अगर खुली मिलीं दुकानें तो तुरंत रद्द होगा लाइसेंस

Navratri 2026: भोपाल नगर निगम ने नवरात्रि, चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती पर मांस-मछली की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है. नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Mar 2026 09:19 AM (IST)
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नवरात्रि के पावन पर्व पर भोपाल नगर निगम ने बड़ा ऐलान किया है. भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने दायरे में आने वाली मांस-मीट की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की गई है कि चैती चांद (20 मार्च), राम नवमी (27 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च) और बुद्ध जयंती (1 मई) को मीट-मछली की बिक्री पूर्ण रूप से बंद होगी. 

वहीं, नगर निगम की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया और इन चार पर्वों पर मीट की दुकानें खोली गईं तो दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. दुकानदार पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 19 Mar 2026 09:19 AM (IST)
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